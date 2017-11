7 trendów fitness do przetestowania jesienią

Jesień to dla wielu z nas jedna z najbardziej ponurych i przygnębiających pór roku. Są jednak tacy, którzy uwielbiają ją za jej niepowtarzalny klimat - spadające z drzew, różnokolorowe liście oraz mgliste i rześkie poranki. Jedno jest pewne - na zewnątrz zrobiło się już wyraźnie chłodniej. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy przestać ćwiczyć i dbać o swoją formę. Sezon jesienny to tak naprawdę świetny czas na to, żeby zadbać o swoje zdrowie! Oto 7 największych trendów fitness, które możesz wykorzystać jesienią 2017 roku.

Fitness Tracker

Będziesz zaskoczony, kiedy usłyszysz, że jest to "trend", ponieważ być może już od kilku lat korzystasz z tego gadżetu regularnie. Jak pokazują badania, technologia ta z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Poszukaj trackera, który będzie śledzić odległość, tętno, kroki, a także monitorować twój sen. Ważne też, by w trakcie pieszych wędrówek i podczas biegu, zapewniał ci dostęp do GPS-u. Niektóre trackery łączą również elementy inteligentnych zegarków, dzięki czemu możemy odbierać wiadomości tekstowe i inteligentne powiadomienia telefoniczne bezpośrednio na swoim zegarku.

Nowe style jogi

Joga znana jest już od tysięcy lat (jej początki sięgają cywilizacji Indusu-Saraswati, żyjącej w północnych Indiach ponad 5000 lat temu), ale jej popularność nie maleje. Co chwilę pojawiają się różne nowe pomysły na ćwiczenia, dla osób praktykujących jogę. Czy słyszałeś kiedyś o aqua-jodze? Joga ta pomaga wznieść się na nowy poziom podczas ćwiczeń balansujących, podczas pobytu na wodzie (np. stojąc na desce do surfingu). A może wolisz przetestować jogę linkową? Joga linkowa to nowa praktyka wykorzystująca specjalne linki, które pomogą ci uzyskać jeszcze głębszy poziom ćwiczeń.

HIIT (high intensity interval training)

HIIT, czyli intensywny trening interwałowy stał się bardzo popularny, ponieważ jest on krótszy niż typowa sesja na siłowni. Zamiast skomplikowanych urządzeń gimnastycznych, często wykorzystuje się w nim ćwiczenia oparte na wadze własnego ciała, co oznacza, że możesz wykonywać je w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Jeśli szukasz dodatkowego źródła oporu, przetestuj zajęcia na basenie z elementami HIIT. Jak pokazują badania, trening HIIT zapewnia trzy razy lepsze efekty w spalaniu tkanki tłuszczowej niż ćwiczenia kardio i zajmuje o wiele mniej czasu.



Zdjęcie Trening interwałowy można wykonać właściwie wszędzie / ©123RF/PICSEL

Wspinaczka fitness

Czy słyszałeś kiedyś o treningu Rise Nation? Jest to trening, który wykorzystuje maszyny symulujące wspinaczkę górską. Podobnie jak w przypadku treningów HIIT, są to krótkie ćwiczenia - trwają zaledwie 30 minut. Jednak, w przeciwieństwie do HIIT, jest to niewielki wysiłek treningowy. Maszyny są dostosowywane do indywidualnego poziomu sprawności, więc nie musisz być doświadczonym wspinaczem, aby wypróbować ten trend.

Trening grupowy

SoulCycle, PureBarre, Orangetheory i CrossFit - to najpopularniejsze obecnie formy treningu grupowego, które będą się rozwijać w 2018 r.

Czym jest SoulCycle?

Jest to cykl treningowy typu indoor, który charakteryzuje się bardzo intensywnym cardio, treningiem wytrzymałościowym mięśni i choreografią opartą na rytmie.

PureBarre to z kolei najszybszy, najbardziej skuteczny, ale i najbezpieczniejszy sposób na zmianę ciała. Na oficjalnej stronie purebarre.com trenerzy kuszą w dość przekonujący sposób:

"Kiedy zapiszesz się do klasy Pure Barre, będziesz członkiem grupy ludzi dążących do poprawy swojego zdrowia - grupy, która koncentruje się na czymś znacznie więcej niż tylko treningu. Barre jest naszym przewodnikiem. Nasza różnorodność sprawia, że jesteśmy silni. Nasza zdolność do przemiany ciała i umysłu jest tym, co czyni nas czystymi".

Czym jest Orangetheory fitness?

W technice tej cały trening opiera się na dwóch koncepcjach: monitorowaniu częstości akcji serca i nadmiernym zużyciu tlenu po wysiłku fizycznym. Podczas bardzo energicznych ćwiczeń, w organizmie tworzy się niedobór tlenu, który musi zostać przywrócony po wygaśnięciu zapotrzebowania na energię (np. po zakończeniu treningu). Podczas gdy twoje ciało pracuje, aby spłacić ten "dług" wobec tlenu, kalorie nadal "spalają" się, nawet długo po treningu. Każdy taki trening sprawia, że tracimy od 500 do 1000 kalorii.

Szczególnie modny stał się w ostatnich latach CrossFit, polegający na treningu siłowym i kondycyjnym, który opiera się na wzroście dziesięciu najważniejszych zdolności siłowych. Wielu ludzi widząc przyciągające wzrok reklamy CrossFit od razu myśli, że jest to "poza ich zasięgiem", ale to nieprawda. Nie musisz być młody ani być w doskonałej formie, by spróbować CrossFitu.

Na czym dokładnie polega taki trening? W CrossFicie trening wykonywany jest na wysokiej intensywności z umiarkowanymi ciężarami. Ćwiczenia typowo siłowe są mieszane z ćwiczeniami o charakterze gimnastycznym oraz cardio. Warto zaznaczyć, że każdy trening można skalować. Oznacza, to, że można dostosować poziom jego trudności indywidualnie. Na efekty nie musimy długo czekać - sylwetka staje się wysportowana, ale nie "przypakowana".



Wideo Crossfit Motivation - All Or Nothing

Zajęcia na świeżym powietrzu

Myślisz, że trener osobisty będzie z tobą pracował tylko w siłowni? Nie! W dzisiejszych czasach bardzo popularne są wszelkiego rodzaju zajęcia na świeżym powietrzu. Od spływu kajakowego, przez granie w koszykówkę, po wspinaczkę skałkową... Eksperci twierdzą, że dzięki takiemu treningowi można spalić 530 kalorii na godzinę (np. jeśli chodzi o wędrówki), a nawet więcej, jeśli opór wiatru jest wysoki. Treningi na świeżym powietrzu mają również wiele innych zalet. Czy wiesz, że zieleń poprawia nasz nastrój po zaledwie pięciu minutach? Poza tym, zapierający dech w piersiach widok na góry jest znacznie bardziej interesujący niż ekran telewizyjny na siłowni, prawda?

Kiedy zbliża się jesień, warto jest poszukać nowych produktów, zajęć na siłowni i innych form zdrowego spędzania wolnego czasu. Kto wie, może jeden z tych nowych trendów, stanie się twoim ulubionym sposobem na zachowanie formy tej jesieni? Niezależnie od tego, czy jest to nowy tracker fitness, czy zajęcia, o których nigdy wcześniej nie słyszałeś, idź za ciosem, a na pewno pozostaniesz w doskonałej formie!