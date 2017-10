Ćwiczenie idealne? Posłuchaj, co mówią naukowcy

"Pływanie to chyba jedna z najzdrowszych form aktywności fizycznej" - wskazuje prof. I-Min Lee, z Harvard Medical School. Zamiast wyczerpujących sportów, ekspertka poleca pięć form aktywności fizycznej, wśród nich spacery, tai-chi i trening siłowy.

W raporcie "Starting to Exercise" opublikowanym przez Harvard Medical School specjaliści wskazali na aktywności fizyczne, które przynoszą najwięcej korzyści. Nie chodzi tu jedynie o utratę masy ciała, ale również o te, które pozwalają zachować mocne mięśnie i kości, zbawiennie wpływają na pracę serca i mózgu.

Wśród rekomendowanych sportów znalazło się m.in. pływanie. "Pływanie to ćwiczenie idealne" - wskazuje raport. Nie tylko angażuje niemalże każdą część ciała, jest najmniej kontuzjogenne. Sama aktywność fizyczna doskonale wpływa na pracę serca i mózgu.



Pływając od 30 do 45 minut wykonujemy ćwiczenie aerobowe - rodzaj treningu, który - jak sugeruje wiele badań - może pomóc w walce z depresją, podnieść nastrój i zmniejszyć stres.

Kolejną zalecaną formą aktywności jest tai chi. To chińska sztuka walki, łącząca serię pełnych wdzięku, płynących ruchów, tworzących rodzaj ruchomej medytacji. Ćwiczenie wykonywane jest powoli, szczególną uwagę przywiązuje się do głębokiego oddychania.



"Tai chi jest szczególnie zalecane dla osób starszych, ponieważ równowaga jest ważnym składnikiem sprawności, a równowaga jest czymś, co tracimy, kiedy się starzejemy" - powiedziała Lee.



Zdjęcie Tai Chi to trening, który stawia na harmonię ducha i ciała / ©123RF/PICSEL

Systematyczną aktywność fizyczną warto również wzbogacać treningiem siłowym. Badania sugerują, że można użyć ciężkich hantli i wykonać niewielką liczbę powtórzeń lub lekkich i więcej powtórzeń, aby zbudować silniejsze, bardziej wytrzymałe mięśnie.



Jeśli szukamy skutecznego leku, w jego poszukiwaniu warto iść na spacer - chodzenie to najlepszy medykament. Kilka badań sugeruje, że chodzenie co najmniej 30 minut - nawet w umiarkowanym lub swobodnym tempie - może mieć korzyści dla mózgu i ciała. Spacerowanie nie tylko przyczynia się do poprawy pamięci, może również w istotny sposób przyczyniać się do redukcji depresji.