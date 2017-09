Lucy Campbell: Recykling w najseksowniejszym wydaniu

Każdego roku do oceanów trafia około ośmiu milionów ton plastikowych śmieci. To całkiem sporo. Byłoby ich znacznie mniej, gdyby producenci częściej decydowali się na recykling zużytych materiałów. Przykład dał Jaguar Land Rover i najlepsza brytyjska surferka Lucy Campbell.

Duże marki lubią pokazywać, że dbają o środowisko naturalne.



W myśl zasady zero odpadów przy produkcji, spece z Jaguara postanowili stworzyć deski surfingowe pochodzące w całości z tworzyw sztucznych z recyklingu.



Deska surfingowa z odpadów



Projektem i wykonaniem deski zajęła się irlandzka firma SkunkWorks Surf Co. Konstruktorzy wykorzystali materiały stosowane przy projektowaniu modeli samochodów.



Wcześniej recyklingowi poddawano jedynie glinę, a poliuretan lądował w koszu.



Jakie deski udało się stworzyć bazując na dobrą sprawę na śmieciach?



Efekty są piorunujące i dowodzą, że mądre gospodarowanie odpadami może znacząco wpłynąć na kondycje środowiska naturalnego.



Wystarczą dobre chęci i pomysł, jak swoją akcję pokazać światu.



Do przetestowania deski zaproszono Lucy Campbell, najlepszą surferkę Wielkiej Brytanii.



A tak prezentują się gotowe deski. Dla Lucy przygotowano specjalny model, uwzględniając jej wymiary.



Zdjęcie Tak prezentują się gotowe deski / East News

Lucy Campbell w akcji



Najpierw 21-latka wsiadła za kółko Land Rovera Discovery Sport, modelu z którego odpadów powstała deska, a następnie sprawdziła sprzęt na falach w Whiterocks Beach w Irlandii Północnej.



Brytyjka przyznała, że nie trzeba było jej długo namawiać do wzięcia udziału w testach.



"Kiedy tylko usłyszałam o tym pomyśle, postanowiłam się zaangażować. Ocean odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu, dlatego potrzeba podniesienia świadomości na temat ochrony środowiska naturalnego jest mi bliska" - podkreśliła Lucy.



Nic się nie zmarnuje



Jaguar Land Rover zapewnia, że wszystkie plastiki wykorzystywane w produkcji samochodów są dziś odzyskiwane i skrawane w bloki, gotowe do rozpoczęcia drugiego życia, np. jako deski surfingowe.



A co na takich deskach można robić? Najlepiej jak popatrzymy na zdjęcia Lucy, która chętnie dzieli się swoim i popisami i wdziękami w sieci. Tu nie ma co więcej pisać, to trzeba zobaczyć...