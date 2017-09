Polak odkrył najgłębszą jaskinię świata. Teraz odkryją go widzowie

Jesienią ubiegłego roku płetwonurek i ratownik TOPR Krzysztof Starnawski odkrył najgłębszą jaskinię świata. Wkrótce o wyczynach naszego utytułowanego speleologa dowiedzą się widzowie National Geographic na całym świecie.

Jesienią 2016 roku Krzysztof Starnawski odkrył najgłębszą jaskinię świata. Od przeszło 20 lat polski speleolog był przekonany, że położony w Czechach kompleks jaskiń Hranická Propast może skrywać najgłębszą podwodną jaskinię na świecie.



Dotarł do dna jaskini



Polak znalazł niewielką szczelinę w formacji skalnej, która doprowadziła go do położonej 243 metrów poniżej głębszej komory.



Płetwonurek dotarł do dna jaskini (404 metry), schodząc z aparatem oddechowym, butlą i korzystając ze zdalnie sterowanego podwodnego robota.



Dzięki swojemu odkryciu został nominowany do nagrody Podróżnika Roku 2017 National Geographic.



Międzynarodowa wizytówka



Krzysztof Starnawski posiada również, jako jedna z kilku tysięcy osób na świecie, tytuł explorera NG, a niebawem będzie miał również wizytówkę filmową, promowaną na antenach stacji.

Zdjęcia do klipu z udziałem polskiego odkrywcy powstają w Tatrzańskim Parku Narodowym.



W materiale płetwonurek opowie o swojej pracy, życiu i pasji. A jest o czym mówić. Poza odkryciem najgłębszej zatopionej jaskini świata zasłynął m.in. dokonaniem najgłębszego polskiego nurkowania swobodnego (131 m), za co otrzymał w 1999 prestiżowego Kolosa w kategorii "wyczyn roku".

Rok później pobił rekord o 50 metrów.



Wideo Najgłębsza jaskinia świata