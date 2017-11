Słodzone napoje? Odstaw je do lamusa!

Kiedy zapytasz mężczyznę o ulubione ciastko prawie pewne, że odpowie... kiełbasa. Wielu mężczyzn bowiem znacznie bardziej od słodkości ceni sobie smak soczystego steka czy śledzika. Niestety duża część z nich nie zwraca jednak uwagi na to, z jakich napojów korzysta w ciągu dnia. Mowa oczywiście o słodzonych napojach, które wypijane codziennie w dużych ilościach wpływają na pogorszenie stanu zdrowia.

Poranna kawa z dwoma łyżeczkami cukru, potem litr gazowanego napoju do samochodu, w międzyczasie herbata z dwoma łyżeczkami cukru i jeszcze kawa lub napój energetyczny po południu. To codzienność wielu mężczyzn, którzy twierdzą, że wcale cukru nie jedzą... Tymczasem cukier pochodzący ze słodzonych napojów może w dużej mierze przyczynić się do wystąpienia nadwagi lub otyłości. Wysokie spożycie słodkich napojów sprzyja także rozwojowi próchnicy zębów, chorobom układu krążenia, cukrzycy typu 2, osteoporozy, czy nawet nowotworom złośliwym.

Tymczasem, zdaniem naukowca Kiyah J. Duffeyz Wirginii, zastąpienie nawet jednej szklanki słodzonego napoju dziennie na wodę, możepomóc w zmniejszeniu masy ciała i poprawić ogólny stan zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca ograniczenie spożycia cukrów prostych do mniej niż 10 proc. dziennego zapotrzebowania na energię. Oznacza to, że dorosła osoba nie powinna zjadać więcej niż 50g cukru na dzień, czyli do 12 łyżeczek. Wydaje się to bardzo dużo, jednak wypicie 1 szklanki napoju gazowanego może dostarczać aż 5 łyżeczek cukru!!!

Zdaniem ekspertów WHO zmniejszenie spożycia cukru do mniej niż 5 proc. dziennego zapotrzebowania na energię dałoby jeszcze lepsze rezultaty poprawy stanu zdrowia, ale bardzo ciężko to osiągnąć zjadając standardowe produkty spożywcze. Tymczasem cel 10% energii z cukru można łatwo osiągnąć rezygnując ze słodzonych napojów.



Zdjęcie 10 procent energii z cukru można osiągnąć, odstawiając słodzone napoje / ©123RF/PICSEL

Naukowcy z Wirginii udowodnili, że zamiana tylko jednego słodzonego napoju na wodę obniża ilość kalorii pochodzących z napojów z 17 do 11%. To samo badanie dowiodło również, że osoby, które sięgają po kaloryczne słodzone napoje znacznie chętniej jadają też czerwone i przetworzone mięso, rafinowane ziarna czy słodycze. Z kolei ci, którzy mają w zwyczaju popijanie bezkalorycznych napojów takich jak woda i niesłodzona kawa i herbata, częściej jadają owoce, warzywa, pełne ziarna, ryby i drób.

Być może decyzja o zmianie spożywanych napojów jest początkiem dobrych zmian w sposobie żywienia? Często bowiem bywa tak, że rezygnacja ze słodzonych napojów stabilizuje stężenie glukozy we krwi, zmniejsza się masa ciała co mobilizuje taką osobę do dalszych zmian w stylu życia. Takie zjawisko obserwujemy u pacjentów zgłaszających się do poradni dietetycznych.



Zdjęcie Warto zrobić eksperyment i na dwa tygodnie odstawić słodzenie kawy i herbaty / ©123RF/PICSEL

Warto wykonać pewien eksperyment: odstawić cukier dodawany do kawy i herbaty na dwa tygodnie oraz zrezygnować ze słodzonych napojów i wszelkich soków owocowych. Po dwóch tygodniach takiego eksperymentu każdy słodzony napój będzie się wydawał zbyt słodki i przekonasz się, że już ich nie potrzebujesz. Trwałe odstawienie słodkich napojów będzie skutkowało zmniejszeniem wagi, a co za tym idzie poprawą samopoczucia, która może również i dla Ciebie będzie początkiem lepszego i zdrowszego stylu życia.

Ewa Buczkowska - dietetyk Lionfitness