Piwo w kuchni. Nie tylko napój

Piwo to nie tylko napój znakomicie gaszący pragnienie. Piwo również nadaje się do tworzenia niezwykłych, sycących dań.

Po pierwsze, czy raczej na pierwsze... zupa! Piwa są bardzo różnorodne, a co za tym idzie - dają wiele możliwości kulinarnych. Zwolennicy ciemnego trunku mogą spróbować swoich sił wykorzystując korzenne lub karmelowe piwo jako składnik zupy serowej, pieczarkowej, cebulowej, czy gulaszowej. Z zupą piwną dobrze komponują się grzanki i jajka, ale również śmietana, twaróg, słodkie warzywa czy tłuste sery, jak na przykład Camembert czy Brie.

Po drugie, im dłużej gotujemy piwo, tym jego aromat staje się mocniejszy, a więc bardziej wyczuwalny w smaku całej potrawy. Co w takim razie zrobić, gdy przepis przewiduje długi czas gotowania? Odpowiedź jest bardzo prosta - wybrać piwo z mniejszą zawartością alkoholu.

Również potrawy mięsne zyskują na smaku i oryginalności, jeśli w przepisie uwzględnimy piwo.

Mięso wieprzowe gotowane w chmielowym trunku staje się delikatniejsze i bardziej soczyste. Karkówka, golonka, żeberka, czy stek zyskują silny aromat, jeśli spędzą co najmniej 2-3 godziny w marynacie z jasnego piwa i przypraw. Wołowina smacznie komponuje się z piwem oraz sokiem z cytryny lub octem winnym.



Ciekawym pomysłem dla wielbicieli drobiu jest tak zwany "pijany kurczak", czyli drób pieczony po nadzianiu go na do połowy pełną puszkę piwa. Dzięki takiemu zabiegowi mięso staje się aromatyczne, soczyste i jednocześnie bardzo delikatne. Głębią wyjątkowego smaku zaskoczy również kurczak duszony w szampanie i mieszance piw ciemnych.

Piwo ma również inne, bardziej zaskakujące zastosowania. Jeśli chcemy coś usmażyć, może z powodzeniem zastąpić olej czy masło. Jednym z apetyczniejszych patentów jest użycie tego trunku w potrawach mącznych, jak na przykład naleśniki, placki, czy nawet panierka do ryby. Dlaczego? Ponieważ dodanie nawet niewielkiej ilości chmielowego napoju sprawia, że ciasto staje się nie tylko delikatniejsze, ale również pulchniejsze.