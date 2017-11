Santis - szwajcarska whisky na bazie piwa

Szwajcaria do tej pory słynęła z doskonałego piwa. Okazuje się jednak, że w kraju Helwetów produkuje się również whisky. Jej pierwsze gatunki można już kupić w Polsce.

Szwajcaria piwem stoi - w tym niewielkim kraju, liczącym zaledwie 41 tysięcy kilometrów kwadratowych (dla porównania terytorium Polski wynosi ponad 312 tys. kilometrów kwadratowych) działa przeszło 750 browarów, z których większość warzy lokalne rzemieślnicze piwa. Helweci produkują jednak nie tylko piwo, ale również whisky. Na terenie kraju funkcjonuje kilka destylarni, które dotychczas były zamknięte na rynki eksportowe. Impas przerwała najstarsza w Szwajcarii destylarnia whisky single malt - Santis, której produkty są już dostępne w Polsce.

Szwajcarska whisky Santis nawiązuje do chlubnych tradycji tamtejszego browarnictwa, gdyż produkowana jest w browarze Brauerei Locher AG. Rodzina Locher warzy piwo w Appenzell, u podnóża Alp od 1886 roku. W 1999 roku Karl Locher rozpoczął produkcję whisky, do której używa lokalnego jęczmienia, starych beczek po piwie oraz pozyskiwanej z pobliskich źródeł wody. Trzy lata później zabutelkowano Santis Malt, pierwszą szwajcarską whisky. Oczywiście z posmakiem piwa.

Santis oferuje cztery gatunki whisky w butelkach o pojemności 0,5 l. Santis Malt Alpstein to limitowana edycja, na którą składa się 2200 butelek. Po dwóch latach leżakowania w butelkach po piwie whisky została przelana do beczki winnej, by proces finszowania zakończyć w beczce po Porto. Santis Malt Dreifaltigkeit to najbardziej dymna odmiana, z wyczuwalnymi pikantnymi przyprawami - pieprzem, imbirem i gałką muszkatołową. Z kolei Santis Malt Himmelberg jest najbardziej owocową whisky z dostępnych w ofercie, o aromacie dojrzałych gruszek, śliwek, cynamonu, pieprzu, wanilii, ziaren kawy, kakao i prażonych migdałów. Ostatnia z pozycji, Santis Malt Siger, ma zdecydowanie piwny posmak na finiszu.

Miłośników słodszych smaków Santis kusi swoją ofertą likierów (o morelowym, a także śliwkowym oraz śmietankowym smaku), butelkowanych z mocą 18 lub 35 proc., do produkcji których użyto różnych, trzyletnich whisky.

Warto dodać, że produkty marki Santis miały swoją oficjalną, krajową premierę podczas zakończonego niedawno festiwalu Whisky Live Warsaw 2017.