Operacja "Cicero". W kogo uderzał turecki szpieg?

Jedną z największych zagadek nie tylko II wojny światowej, ale i całej historii, jest postać Elyasa Bazny znanego pod pseudonimem "Cicero", który rzekomo nadał mu niemiecki wywiad. Kim był, co zrobił i jakie były konsekwencje jego czynów? Tego być może nie dowiemy się już nigdy, jednak na podstawie zebranych przez historyków wiadomości, możemy choćby częściowo odtworzyć bieg wydarzeń, które o mały włos nie doprowadziły do katastrofy sił sprzymierzonych na plażach Normandii.

Gdy w czerwcu 1941 roku do wojny po stronie koalicji alianckiej włączył się Związek Sowiecki, istotnym faktem było to, iż większa część jednostek niemieckich zostanie skoncentrowana na froncie wschodnim, odciążając tym samym chociażby Brytyjczyków, którzy toczyli bój o być albo nie być w Afryce Północnej. Nikt nie spodziewał się, iż Sowieci będą w stanie odeprzeć zmasowany atak wojsk niemieckich. Początkowe sukcesy Wehrmachtu zdawały się potwierdzać słuszność tej tezy. Wkrótce jednak Armia Czerwona stała się jedną z głównych sił militarnych i mimo początkowych kłopotów na froncie, udało jej się zatrzymać ofensywę niemiecką.



Co więcej, Sowieci przeszli do kontruderzenia, rozpoczynając kampanię, którą zakończyli dopiero... w Berlinie. Taka sytuacja była niewątpliwie bardzo korzystna dla przywódcy państwa radzieckiego, Józefa Stalina, który umiał wykorzystać sukcesy militarne i przełożyć je na międzynarodową arenę polityczną. Jednocześnie domagał się od przywódców państw zachodnich (w grudniu 1941 roku do II wojny światowej włączyły się także Stany Zjednoczone, zaatakowane przez Japonię) pełnego zaangażowania i odciążenia sił Armii Czerwonej, co sprowadzało się głównie do planów otwarcia tak zwanego drugiego frontu w Europie.



Alianci zachodni zdawali się ulegać presji sojusznika, podporządkowując wysiłek wojenny kluczowemu zagadnieniu. Lądowanie w Europie Zachodniej stałoby się nie tylko ważnym aktem polityczno-militarnym, umożliwiając przejęcie kontroli nad terenami okupowanymi przez Niemców. Głównym celem tego typu operacji, przynajmniej w mniemaniu Sowietów, byłoby odciągnięcie części niemieckich sił z frontu wschodniego i umożliwienie Armii Czerwonej wydatniejszych działań oraz długo wyczekiwanego odpoczynku. O ile wizja otwarcia drugiego frontu była dla Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii, i Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA, czymś naturalnym, o tyle poważne rozbieżności pojawiły się w fazie planowania operacji.



O dobro Imperium

Strona brytyjska, dążąca do utrzymania morskiej hegemonii oraz wpływów Imperium Brytyjskiego w basenie Morza Śródziemnego, forsowała plan zajęcia Bałkanów i uderzenia stamtąd na północny-zachód. Rejon ten nazywany był "miękkim podbrzuszem Europy" i stanowił szczególny obiekt zainteresowania Anglików. W ten oto sposób Churchill mógłby zrealizować dwa główne cele swojej polityki - wyzwolenie Europy z podbojem Niemiec włącznie oraz izolację Sowietów, którzy niebezpiecznie zbliżyli się do Europy Środkowej, planując w tym czasie rozciągnięcie nad nią kurateli. Sam Churchill, po latach nazwie tę sytuację "żelazną kurtyną" obejmującą kraje podporządkowane woli Moskwy.



Wydawać by się mogło, iż głównym sojusznikiem Churchilla powinien być w tym czasie prezydent Roosevelt. Ten jednak miał zdecydowanie inne wyobrażenie odnośnie prowadzenia działań wojennych. Konflikt interesów obu przywódców uwidocznił się właśnie podczas przygotowań do otwarcia drugiego frontu - Roosevelt niechętnie widział Brytyjczyków w roli panów Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu. Wolał raczej szybki podbój Europy i zakończenie zmagań na tym froncie, co gwarantowało mu kolejną, czwartą już, zwycięską kampanię wyborczą w 1944 roku. Ostatecznie plan przeprowadzenia operacji "Overlord" zapadł na konferencji w Teheranie, gdzie spotkali się przywódcy mocarstw alianckich nazwani Wielką Trójką.

Na nic zdały się protesty Churchilla - Stalin i Roosevelt zgodnie utworzyli front antybrytyjski, decydując, iż do angloamerykańskiego uderzenia na Bałkany nie dojdzie. Zostawało natarcie w północno-zachodniej części Francji. Ku zdziwieniu Niemców, którym później przyszło się bronić w tym rejonie, uderzenie nie nastąpiło w prowincji Pas de Calais, która była najbliżej Wysp Brytyjskich (w tym miejscu Kanał La Manche jest najwęższy), ale w Normandii, do której flota aliancka musiała przebyć dłuższą i niebezpieczniejszą drogę, narażając się na dekonspirację. Wygraną miało być jednak zmniejszenie ryzyka niepowodzenia operacji oraz mniejsze zagrożenie względem lądujących żołnierzy. Wcześniej doszło jednak do czegoś, co mogło przekreślić alianckie plany. Wspomniana dekonspiracja była bowiem o krok, a jej główną przyczyną była działalność tajemniczego człowieka o kryptonimie "Cicero".



Winston Churchill był wielkim zwolennikiem tajnych operacji. To on stał za "Cicero"?

Kryptonim "Cicero"

Elyas Bazna, postać enigmatyczna i kontrowersyjna, był z pochodzenia Turkiem. Urodził się w 1904 roku w Pristinie na terenie ówczesnej Jugosławii, która podlegała Turcji. Jego dzieciństwo nie jest nam bliżej znane, sam Bazna niechętnie wypowiadał się na tematy dotyczące przeszłości. Turek twierdził, iż studiował w Akademii Wojskowej w Faith, lecz zmuszony został do jej opuszczenia. Następnie odsiadywał we Francji karę więzienia za kradzież, której się dopuścił.



Później krótko pracował w Europie Zachodniej i powrócił do Turcji, gdzie imał się różnych zawodów. Wreszcie rozpoczął obejmowanie intratnych posad u boku dyplomatów. Co ciekawe, mimo niesnasek między poszczególnymi państwami, Bazna krążył pomiędzy kolejnymi ambasadorami, pracując chociażby dla dyplomacji amerykańskiej, w ambasadzie niemieckiej i wreszcie w placówce tego samego typu, tyle że brytyjskiej.



Warto przy tym wspomnieć, iż w okresie II wojny światowej Turcja była krajem szczególnym - to tutaj szpiedzy wszystkich zaangażowanych w konflikt krajów, i nie tylko, mogli zdobywać niezwykle cenne informacje, tutaj też zbiegały się sieci intryg i spisków knutych w celu włączenia Turcji do wojny po stronie tej czy innej koalicji państw. Ta swoista walka miała objąć także Baznę, który w czasie zatrudnienia dla ambasadora brytyjskiego w Ankarze ponoć nagle zmienił front i rozpoczął współpracę z Niemcami, u których niegdyś służył. A może to wszystko tak właśnie miało wyglądać, tymczasem prawda była zupełnie inna?



Od 1943 roku ambasadorem Wielkiej Brytanii w Turcji był Hughe Knatchbull-Hugessen (po lewej, trzyma kapelusz)

Gra o ambasadę

Ambasadorem Wielkiej Brytanii w Turcji był w 1943 roku sir Hughe Knatchbull-Hugessen, który postanowił zatrudnić Elyasa Baznę w charakterze kamerdynera. Brytyjczyk pracował tam od 1939 roku i po kilku latach nagle dokonał zmiany personalnej w podległej mu placówce. Między obydwoma mężczyznami szybko nawiązała się nić przyjaźni i dziwna zażyłość. A przecież tak doświadczony polityk, jak sir Hughe, nie powinien dać się podejść tureckiemu kamerdynerowi, który dodatkowo żywił wyraźną niechęć do Anglików, z czym przesadnie się nie krył.



Powodem miała być rzekomo śmierć ojca Bazny podczas polowania angielskich myśliwych, którzy niechcący zastrzelili Baznę seniora. Tak czy inaczej sir Hughe nie mieszał się do mglistej przeszłości kamerdynera i nie wypytywał go o nią. Tymczasem Bazna postanowił grać na dwa fronty. W październiku zgłosił się do ambasady niemieckiej, gdzie rozmawiał z sekretarzem Albertem Jenke, któremu zaoferował bardzo ciekawy biznes. Turek twierdził bowiem, iż jest w posiadaniu cennych dokumentów brytyjskich i za sporą sumę pieniędzy może oddać Niemcom fotografie.



Bajońska suma, której zażądał Bazna, okazała się ceną nie do przejścia dla Jenkego. Dopiero po skontaktowaniu się z przełożonymi uznał on, iż podjęcie ryzykownej współpracy z kamerdynerem sir Hughe'a może okazać się strzałem w dziesiątkę. Kilkadziesiąt tysięcy funtów szterlingów było dużą jak na owe czasy kwotą. Mimo to pracownik Służby Bezpieczeństwa, Ludwig Moyzisch, oraz szef wywiadu Walter Schellenberg postanowili rozpocząć grę na zasadach ustanowionych przez Baznę. Zakupiono pierwszą rolkę filmów, wypytując kamerdynera o sposób zrobienia zdjęć.



Bazna wydawał się być pewnym siebie i informacji, które dostarczył pracownikom niemieckiego wywiadu. Miał bowiem przygotowane odpowiedzi na wszystkie zadawane mu pytania. Niemcy wietrzyli jednak spisek, obawiając się, iż są wciągani w rozgrywkę brytyjskiego wywiadu, który chce ich zmylić podsuwaniem fałszywych dokumentów, z których większość opatrzona była napisami "Ściśle tajne". Moyzisch szybko wybadał, iż "Cycero", bo taki kryptonim nadali mu Niemcy, prawdopodobnie nie jest w stanie robić zdjęć samodzielnie. Według różnych źródeł Bazna pstrykał kolejne fotografie aparatem marki Leica, który miał rzekomo dostać od Moyzischa.



Wszystko odbywało się w niezwykłym pośpiechu, niemalże pod nosem sir Hughe'a oraz innych pracowników ambasady brytyjskiej. Fotografie pstrykane były w świetle 100-watowej żarówki. Dokumenty dotyczyły różnych tajemnic brytyjskiej dyplomacji. Hitler, na bieżąco informowany o postępach akcji szpiegowskiej, dowiedzieć się mógł chociażby o tym, że Turcja nie przystąpi do wojny po stronie aliantów. Mógł zatem odetchnąć z ulgą, mając zagwarantowane bezpieczeństwo przynajmniej od tej strony basenu Morza Śródziemnego.