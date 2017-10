Trzy najbardziej tajemnicze kapsuły czasu

Kapsuły czasu to nie tylko pamiątki z dawnych czasów. To także wiadomości "wysyłane" w przyszłość dla pokoleń, które pojawią się nawet setki lat po nas. W tym zestawieniu przyglądamy się najciekawszym "zakopaliskom". Część z nich dopiero czeka na otwarcie!

Zdjęcie Kapsuła czasu z MIT /materiały prasowe

1. Kapsuła czasu z MIT

Instrukcja, którą do niej załączono mówi wprost: nie otwierać do roku 2957! Kapsuła czasu, którą zakopano na terenie kampusu amerykańskiej uczelni MIT (Massachusetts Institute of Technology) została zaprojektowana tak, aby wytrzymać całe milenium!



Szklane opakowanie trafiło do ziemi w 1957 roku. Znalazły się w nim notatki oraz listy wykładających ówcześnie profesorów, kilka mniejszych drobiazgów oraz kriotron. Ten ostatni to wynalazek inżynierów z MIT, który miał być konkurencją dla drogich w produkcji tranzystorów.



"Nie możemy nawet próbować odgadnąć, co przyniesie następne tysiąc lat i czy będziecie uważać nasze dokonania za część waszej nauki. Jesteśmy jednak pewni, że będziecie posiadali większą wiedzę o wszechświecie, który my też staraliśmy się zrozumieć. Życzymy wam, abyście kontynuowali pościg za wiedzą" - napisali w liście włożonym do kapsuły James R. Killian Jr i Harold Edgerton.



Kapsuła została zupełnie przypadkowo odkopana pod koniec 2015 r., podczas budowy nowego budynku na terenie MIT. Według planów do roku 2018 będzie się ona znajdować na wystawie, a następnie z powrotem trafi pod ziemię. Niewykluczone, że towarzyszyć jej będzie zupełnie nowa pamiątka dla przyszłych pokoleń.



