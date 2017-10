Vis wz. 35. Słynny pistolet wraca do produkcji!

Fabryka Broni w Radomiu planuje uruchomić produkcję przedwojennego pistoletu wz. 35, znanego jako Vis.

- Vis to kultowa broń, to nasza historia. A zainteresowanie jest ogromne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Cały czas dostajemy zapytania o możliwość kupienia egzemplarzy, więc zdecydowaliśmy się na to zainteresowanie rynku odpowiedzieć. Wznawiamy produkcję najbardziej popularnego wzoru nr 35 - mówił "Gazecie Wyborczej" Adam Suliga, prezes Fabryki Broni w Radomiu.

Prezes Suliga podkreśla, że nie będą to duże serie, ale mimo to produkcja będzie stała. Nie ujawnia też jak wielkie będą to serie, ani kiedy produkcja się rozpocznie. Twierdzi, że stanie się to jak najszybciej.

Dotychczas, w powojennej historii broni, Vis był produkowany w Radomiu w małych seriach kolekcjonerskich. W 2010 roku Fabryka Broni wyprodukowała krótką serię informacyjną, a sześć lat później kolejną, liczącą 50 sztuk, limitowaną serię na 90 rocznicę powstania fabryki.

Nowy Vis ma trafić do wolnej sprzedaży.

Zdjęcie Oznaczenia wybijane na zamku pistoletu Vis / Agencja FORUM

Od WiS do Vis

W latach 20. broń osobista oficerów była bardzo zróżnicowana. Żołnierze wnieśli we wianie rewolwery i pistolety wszystkich armii zaborczych, ponadto trafiały się amerykańskie Colty, brytyjskie Enfieldy, czy francuskie MAS Mle1892. Prawdziwy koszmar logistyka. Pod koniec lat 20. Departament Uzbrojenia Ministerstwa Spraw Wojskowych postanowił ujednolicić broń krótką Wojska Polskiego.

Początkowo zastanawiano się nad zakupem licencji nad czechosłowackim pistoletem CZ wz. 28. Zrezygnowano z tego zakupu z powodu wysokich kosztów i negatywnych opinii testujących żołnierzy. Wówczas pojawił się Piotr Wilniewczyc z Państwowych Wytwórni Uzbrojenia z ofertą zawierającą rysunek techniczny i zobowiązanie się do budowy prototypu.

Dwa lata później, na przełomie 1930 i 1931 roku Piotr Wilniewczyc i Jan Skrzypiński zaprezentowali projekt pistoletu, na podstawie którego powstał WiS wz. 31. Na przełomie 1932 i 1933 roku w Fabryce Broni w Radomiu powstała seria próbna, która trafiła do dziewięciu pułków Wojska Polskiego. Wówczas też na żądanie Departamentu Uzbrojenia zmieniono nazwę na Vis.

Produkcję seryjną rozpoczęto w 1936 roku i do wybuchu wojny wyprodukowano 49400 sztuk broni. Po przejęciu fabryki przez Niemców, utrzymano produkcję, z biegiem wojny jednak jakość pistoletów trafiających do Wehrmachtu spadała. Od 1940 do 1944 roku Niemcy wyprodukowali na swoje potrzeby od 312 tys. do 385 tys. sztuk pod oznaczeniem Pistole 35(p).