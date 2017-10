​Czarny burger z World of Tanks

Burger King Polska nawiązał współpracę z producentem jednej z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie - World of Tanks. Z tej okazji we wszystkich restauracjach sieci w Polsce można spróbować absolutnej nowości - Tank Burgera w czarnej bułce.

Zdjęcie Tank Burger z Burger Kinga /materiały prasowe

Tank Burger to 100 proc. wołowina zatopiona w sosie BBQ i majonezie, z dodatkiem żółtego sera oraz świeżych warzyw. Wszystko to w objęciach ekstremalnie czarnej bułki daje wystrzałowe połączenie, które powinno przypaść do gustu miłośnikom ciężkich maszyn.

Nowy burger w czarnej bułce dostępny jest od 17 października we wszystkich restauracjach Burger King na terenie kraju. W cenie 15,95 zł dostaniemy efektownego czarnego burgera oraz bonus w postaci zdrapki z kodami do gry.

Gamerów z pewnością ucieszy informacja, że każda zdrapka wygrywa. Do zgarnięcia są dwa rodzaje nagród: kod zaproszeniowy dla nowych graczy oraz bonus dla już zarejestrowanych w grze. Na wirtualnych czołgistów czekają kody zawierające złoto, dni premium, wypożyczenie i zniżki na czołgi T26E4 SuperPershing, T-54 first prototype oraz możliwość zdobycia na własność polskiej Pantery "Pudel" i kultowego "Rudego" znanego z serialu "Czterej Pancerni i Pies".