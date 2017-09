Dieta na długowieczność. Recepta z Sardynii

Sardynia uchodzi za kolebkę długowieczności. Mieszkańcy tej włoskiej wyspy cieszą się dobrym zdrowiem w dużej mierze dzięki prostej diecie, opartej na biologicznie czystych, nieprzetworzonych produktach.

- Sardyńczycy jedzą prosto. Ich kuchnia ma rodowód pasterski. W ich diecie nie brakuje koziego mleka, pełnego ziarna, fasoli, bobu - mówi Marco Ghia, znany szef kuchni i założyciel oraz szef warszawskiej Akademii Kulinarnej Whirpool.



Jednym z lokalnych specjałów jest pane carasau, który służy Sardyńczykom jako chleb. Na Sardynii chleb to najstarsza tradycyjna potrawa.

- To cieniutki, chrupiący placek, który wyrabia się mąki durum - wyjaśnia Ghia.

Mieszkańcy wyspy regularnie spożywają też lokalne wino cannonau, które zawiera dużo dobroczynnych procyjanidyn oraz polifenoli.

Poza dietą, na długowieczność Sardyńczyków wpływa fakt, że całe swoje życie spędzają na świeżym powietrzu w nieustannym ruchu.



Są przy tym wystawieni na dobroczynne promienie światła słonecznego. Ponadto, seniorzy uczestniczą w życiu rodzinnym, mają przyjaciół i nie są spychani na margines.

Pane Carasau - przepis

350 g mąki pszennej chlebowej typ 650

150 g semoliny

2 łyżeczki suszonych drożdży instant

pół łyżeczki cukru łyżeczka soli

220 ml letniej wody

2 łyżki oliwy z oliwek





Przygotowanie:



Mąkę należy zmieszać z semoliną i drożdżami. Następnie dodać cukier i sól. Stopniowo wlewamy ciepłą wodę i wyrabiamy ciasto. Wyrobione ciasto odkładamy w ciepłe miejsce na około 45 minut.



Wyrośnięte ciasto dzielimy na 8 części i wałkujemy na bardzo cienki, okrągły placek. Następnie układamy na posmarowanej oliwą i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 240 st. Celsjusza. Po około 10 minutach na powierzchni zaczną tworzyć się pęcherze, wówczas wyciągamy placek i rozcinamy go, a następnie wkładamy ponownie na chwilę do piekarnika.