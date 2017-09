Domowa granola. Zacznij dzień od zdrowego śniadania

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Zdrowy i energetyczny poprawi twoją wydajność i doda sił w pracy czy na treningu. Zastanawiasz się co zjeść? Wypróbuj nasz przepis na domową granolę pełną białka, błonnika i pożywnego paliwa.

Domowa granola ma wiele zalet. Po pierwsze jest... domowa, czyli to ty decydujesz o tym, co się w niej znajdzie i żaden producent nie wciśnie ci do miski składników, które podrasują smak i stan jego portfela, ale niekoniecznie walory odżywcze.

Dobór wysokiej jakości składników sprawia, że tak przyrządzona granola jest zdrowa. Równie istotne jest to, że jednorazowo możesz przygotować całą blachę granoli, dzięki czemu poświęcając zaledwie godzinę zapewnisz sobie gotowe śniadanie co najmniej na kilka kolejnych dni.

Podstawą proponowanej przez nas granoli są płatki owsiane, orzechy, miód i dodatki. Te mogą być przeróżne i zależeć nie tylko od twojego podniebienia, ale i diety czy planów treningowych.

W zależności od zapotrzebowania energetycznego do granoli możesz dodać suszone lub świeże owoce, czy chociażby pokruszoną gorzką czekoladę.

Składniki - do upieczenia jednej blachy:

- płatki owsiane (dwie szklanki)

- orzechy laskowe (pół szklanki)

- orzechy nerkowca (pół szklanki)

- migdały (ćwierć szklanki)

- orzechy włoskie (ćwierć szklanki)

- pestki dyni/słonecznika (ćwierć szklanki)

- mały słoik miodu

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wrzuć orzechy (możesz je wcześniej lekko rozkruszyć), pestki i płatki owsiane do miski. Dodaj miód i wszystko solidnie wymieszaj. Następnie rozłóż równomiernie na wyłożonej papierem do pieczenia blasze i włóż do piekarnika. Piecz przez ok. 20-25 minut (aż całość się zarumieni), regularnie mieszając.

Po wystudzeniu można dołożyć suszone owoce (np. żurawina, morele, rodzynki, etc.) lub pokruszoną gorzką czekoladę. Proporcje - około pół szklanki danego składnika.

Domowa granola jest gotowa. Przesyp ją do szczelnego pojemnika, bardzo dobrze sprawdzą się słoje, i jedz na śniadanie np. z jogurtem, świeżymi owocami i cynamonem. Zastrzyk pozytywnej energii w pracy lub na porannym treningu gwarantowany.