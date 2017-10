Każdy może być baristą – ciekawe przepisy na kawę

Świeżo parzona, aromatyczna kawa postawi na nogi każdego, nawet w pochmurny jesienny poranek. Przygotowana w profesjonalny sposób staje się perełką rannej krzątaniny. Teraz każdy może zostać baristą w swojej kuchni. Poznaj przepisy na kawę, która pobudzi cię do życia!

Reklama

Gdy nadchodzą chłodniejsze dni, coraz bardziej zaczynamy cenić sobie filiżankę ciepłej kawy. Wystarczy kilka prostych dodatków, by codzienny napój stał się jeszcze pyszniejszy. Jak przyrządzić kawę, która wprowadzi cię w jesienny klimat? Oto kilka przepisów.

Rozgrzewające połączenie

Miód, cynamon i trochę spienionego mleka - tych składników potrzebujesz, by twoja kawa stała się idealnym napojem na szare, jesienne poranki.

Reklama

Wystarczy, że łyżeczkę miodu dokładnie wymieszasz ze szczyptą cynamonu na dnie grubej szklanki. Następnie całość zalejesz ciepłym spienionym mlekiem i zamieszasz, by rozpuścić miodowo-cynamonową esencję. Na koniec delikatnie wlejesz gorącą, świeżo zaparzoną kawę tak, by spienione mleko utworzyło warstwę pysznej pianki na wierzchu.

Takie połączenie nie tylko wyśmienicie smakuje, ale także doskonale rozgrzewa. Kombinacja miodu z cynamonem podniesie odporność twojego organizmu i pomoże w walce z jesiennym przeziębieniem.

Czekoladowy specjał

Wiele osób kojarzy jesienne wieczory z kubkiem gorącej czekolady. Ma ona doskonały wpływ na krążenie i poprawę samopoczucia. Dlaczego więc nie połączyć jej z filiżanką dobrej kawy?

Ten rozgrzewający napój to idealna kombinacja na chłodne dni. Wystarczy, że przygotujesz niewielką ilość gorzkiej i gęstej gorącej czekolady na dnie szklanki, a następnie dodasz filiżankę espresso. Całość zalej odrobiną podgrzanego, spienionego mleka.

Aby napój nabrał odrobiny słodyczy, możesz doprawić go niewielką ilością bitej śmietany, a z wierzchu posypać szczyptą świeżego kakao. Profesjonalny wygląd i niesamowity smak gwarantowane!

Zdjęcie Kawa, bita śmietana i czekolada to połączenie warte grzechu / ©123RF/PICSEL

Ostra i gorąca

Kolejny przepis pochodzi prosto z Meksyku. Choć Meksykanie nie muszą zbytnio obawiać się jesiennych przymrozków, ich kawa rozgrzewa jak żadna inna. W czym tkwi jej sekret?

Do przyrządzenia tej północnoamerykańskiej mikstury będziesz potrzebował tureckiego tygielka. W nim przyrządzasz kawę wymieszaną z kakao. Gdy gorący napój będzie gotowy dopraw go szczyptą sproszkowanego chili lub pieprzu kajeńskiego.

Jeśli lubisz eksperymentować, możesz dodać także inne przyprawy. Doskonale sprawdzi się także imbir lub cynamon. Mieszanka gorącego napoju i ostrych przypraw ma rewelacyjny wpływ na twoje zdrowie: rozgrzeje organizm, poprawi krążenie, a także oczyści drogi oddechowe i poprawi odporność. Jak widać pyszny smak to nie jedyna zaleta tego napoju.

Dyniowa latte

Zwykłą latte w prosty sposób możesz zamienić w niezwykły, jesienny napój. Wystarczy, że dodasz do niej samodzielnie przygotowanego syropu dyniowo - korzennego. Jak go przyrządzić? Do niedużego rondelka wlej zimną wodę; dorzuć garść korzennych przypraw (goździków, cynamonu, imbiru, gałki muszkatołowej oraz wanilii). Całość doprowadź do wrzenia i zmniejsz ogień. Na małym ogniu gotuj miksturę przez 5 minut. Następnie pozostaw ją do ostudzenia. Chłodny syrop przelej przez gęste sitko. Do klarownej cieczy, dodaj puszkę schłodzonego mleka skondensowanego i purée z upieczonej dyni. Całość zmiksuj na jednolity, rzadki krem. Syrop jest już gotowy do użycia. Śmiało można przechowywać go w lodówce przez kilkanaście dni.

Zdjęcie Wystarczy dodać kilka nietuzinkowych dodatków, aby kawa nabrało nowego smaku / ©123RF/PICSEL

Słodki początek dnia

Jeśli lubisz czasem skosztować odrobiny słodyczy, ostatni przepis będzie idealny dla ciebie. To nie jest propozycja dla tych, którzy kochają kawę za jej gorzki, mocny smak.

Do przygotowania tego napoju będziesz potrzebował syropu cynamonowego i waniliowego, bitej śmietany, odrobiny sproszkowanego cynamonu, dużej ilości spienionego mleka oraz oczywiście filiżanki espresso.

Choć ilość składników jak na kawę nie jest mała, wykonanie jej jest banalnie proste. Na dno wysokiej szklanki wlej syropy, następnie zalej je kawą i dodaj 200 ml spienionego, ciepłego mleka. Całość delikatnie wymieszaj, a następnie ozdób bitą śmietaną i przyprósz szczyptą cynamonu. Taka kompozycja na pewno osłodzi każdy jesienny, pochmurny poranek.

Jeśli boisz się samodzielnie eksperymentować z przygotowaniem smakowej kawy, skosztuj sezonowych pyszności przygotowanych przez baristów w kawiarniach lub... na stacji benzynowej. To często sprawdzone i popularne miejsca degustacji kawy wśród smakoszy.