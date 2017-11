Kuchnia baskijska. Bogaty smak oceanu

Kuchnia stanowi niezwykle ważny element tożsamości narodowej Kraju Basków, regionu położonego na pograniczu Hiszpanii i Francji. Najważniejszą rolę w baskijskiej kuchni pełnią słynna Papryczka dEspelette, owoce morza i ryby.

Popularność ryb wynika z bliskości oceanu. Baskowie od wieków stanowią naród rybaków. Niegdyś słynęli nawet z połowów wielorybów w Zatoce Biskajskiej. Obecnie największą popularnością cieszą się dorsze i czerwone tuńczyki.

Do jednych z typowych dań należy zupa rybna z tuńczyka, pomidorów, zwana "Marmitako". Nazwa pochodzi od baskijskiego słowa marmita, który oznacza po prostu "garnek". Zupa była popularna już wśród rybaków pływających po zatoce Biskajskiej, którzy przygotowywali ją na swoich łodziach, w czasie połowów.

Porządny obiad nie obejdzie się również bez towarzystwa miejscowego wina. Do "Marmitako" podaje się zwykle białe wino. Do najsłynniejszych baskijskich win należy txakolina. Popularnością cieszy się również orzeźwiający cydr, produkowany zwłaszcza w okolicach miasta Donostia.

Baskowie mają niezwykle bogatą kulturę kulinarną. Od połowy XIX wieku kultywowana jest tradycja towarzystw gastronomicznych tzw. txokos, zrzeszających początkowo wyłącznie mężczyzn. To tam spotykali się Baskowie, aby wspólnie gotować i przekazywać przepisy z pokolenia na pokolenie. Początkowo stanowiły one głównie miejsca spotkań rzemieślników.



Dzięki tym towarzystwom do dziś zachowały się najlepsze baskijskie przepisy. Z drugiej strony obecnie dużą popularnością cieszy się również Nowa Kuchnia Baskijska (Nueva Cocina Vasca). Nowy nurt powstał pod wpływem silnych wpływów francuskich.

Przepis na "Marmitako":



Składniki:

3 łyżki oliwy;

mała cebula w plasterkach;

2 drobno posiekane ząbki czosnku;

4 posiekane pomidory;



100 g kaparów;



4 ziemniaki;



500 ml bulionu z kurczaka;



500 g tuńczyka skrojonego w grubą kostkę;

sól i czarny pieprz

Przygotowanie:

Na rozgrzaną patelnię, wlej 2 łyżki oleju, wrzuć cebulę i smaż przez 4 minuty, od czasu do czasu mieszając. Następnie dodaj pomidory i czosnek. Wszystko razem pomieszaj i gotuj przez ok. 10 minut. Następnie dodaj kapary. W międzyczasie plasterki ziemniaków ułóż na dnie płytkiego żaroodpornego naczynia.



Rozprowadź sos z cebuli i pomidorów na warstwie ziemniaków. Wlej bulion. Piecz w piekarniku przez 20 minut, aż ziemniaki będą miękkie. Następnie ułóż doprawione solą i pieprzem kawałki tuńczyka do naczynia i pozostaw w piekarniku przez około 7 minut. Danie można serwować gorące lub letnie. Smacznego!