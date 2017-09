Kuchnia chińska. Tradycja pięciu smaków

Kuchnia chińska ma jedną z najdłuższych tradycji na świecie. Ze względu na rozległy obszar Chin jest ona podzielona na wiele kuchni regionalnych, a każda z nich ma swój wyjątkowy, niepowtarzalny smak.

- To przecież ponad 4000 lat historii, mnóstwo do odkrywania. Kuchnia to sztuka, w której się doskonalisz, popełniając błędy. Przez te tysiące lat kuchnia Chin przeszła wiele przemian, popełniono i naprawiono wiele błędów, by dojść do obecnego kształtu. To zamknięta księga, z której teraz wszyscy możemy czerpać garściami. Jednocześnie - ponieważ ma tak długą historię - jest pełna sekretów - mówi szef kuchni Andrew Wong.

Wiele dań kuchni chińskiej przygotowywanych jest na parze, co pozwala zachować wartości odżywcze, stanowczo zmniejszyć liczbę kalorii i wzmocnić smak. Najczęściej w ten sposób przygotowywane są pierożki wonton, słynne danie kuchni pekińskiej, oraz ryby. Co ciekawe, ryby przygotowywane w ten sposób powinniśmy solić dopiero na końcu, po zdjęciu z parnika. Sól dodana na początku może sprawić, że mięso ryby wyschnie.

Innym, dobrze znanym przykładem kuchni pekińskiej jest kaczka po pekińsku. Tradycyjny sposób jej przygotowania zaczyna się od sezonowania całej kaczki przez około dzień tak, aby skórka wyschła. Następnie wkłada się rurkę pomiędzy skórę, a mięso i pompuje, aby oddzielić je od siebie, dzięki czemu skórka zrobi się cienka jak papier. Następnie naciera się ją mieszanką sosu hoisin, imbiru i dymki oraz umieszcza w okrągłym piecu na węglach. Podczas pieczenia należy polewać ją powstałym sosem.

Chiny to kraj skwierczącego woka. Gotowanie odbywa się tam zgodnie z zasadą pięciu smaków. Należy zachować równowagę pomiędzy słodyczą, kwasowością, goryczą, słonością i cierpkością.

Zdjęcie Kuchnia chińska słynie z niezwykle smacznych owoców morza / ©123RF/PICSEL

Pozostałe, bardziej popularne kuchnie regionalne tego kraju, pomimo zasady smaków, różnią się od siebie.

Kuchnia kantońska wzbudza wiele kontrowersji. Oprócz licznych darów morza, kantończycy spożywają dosłownie wszystko. Każdy mięsny bądź rybny składnik wykorzystywany jest do końca. Jednych takie jedzenie zwyczajnie obrzydza, dla innych jest szacunkiem dla zwierzęcia, zaś wykorzystanie każdej części jego tuszy sprawia, że zginęło w słusznym celu i pozwoliło wyżywić więcej osób.

Kuchnia syczuańska słynie z marynowania i jest oparta na wołowinie. Tamtejsi mieszkańcy jedzą zdecydowanie ostrzejsze potrawy, a do ich przygotowania używają słynnego w tamtym rejonie gorzkiego melona i dużej ilości soli, także tej aromatyzowanej.

Zdjęcie Kuchnia chińska to także niezwykle aromatyczne zupy / ©123RF/PICSEL

Kuchnia Szanghaju to jedna z najdelikatniejszych kuchni chińskich. Potrawy mają słodkawy posmak, zaś do marynowania mięsa, jak i samego gotowania używa się dużej ilości alkoholu. Słodkawy smak uzyskiwany jest poprzez dodanie do dań brązowego cukru.

Warto także krótko wspomnieć o mało znanej kuchni fukieńskiej. Jest ona ważna dla tradycji kulinarnej Chin, bowiem region ten słynie z jednego z najlepszych na świecie sosów sojowych, ale także dużego wyboru zup.

Wracając do kuchni pekińskiej, musimy wiedzieć, że tamtejsze potrawy są dosyć tłuste, a do wielu potraw używane jest wino ryżowe. Paradoksalnie rejon ten słynie także z szybkiego, beztłuszczowego smażenia, które dobrze wpłynie na nasze zdrowie i samopoczucie.

Kultura spożywania alkoholu w Chinach jest dobrze rozwinięta - zwłaszcza pod kątem doboru alkoholu do sytuacji oraz osoby, która zaprosiła nas do wspólnej biesiady. Obowiązkowym dodatkiem do napojów wysokoprocentowych są przekąski. Chińczycy z reguły nie upijają się do nieprzytomności. Łamią natomiast słynną zasadę nie schodzenia z procentów i po mocniejszym alkoholu piją słabe piwo.