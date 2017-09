Osiem zasad zdrowej zupy. To nie tylko zbędne kalorie!

Zupa? Nie, dziękuję - jestem na diecie. Zostanę przy drugim daniu. To tylko dodatkowe, zbędne kalorie. Tak myśli wiele osób dbających o sylwetkę, ale czy na pewno mają oni rację? Zupy krem, w których podstawę stanowią warzywa są szczególnym przykładem zdrowego posiłku.

Reklama

Zupy to stały element "tradycyjnego" obiadu. Wielu z nas uważa je za zbędny dodatek, niepotrzebne dodatkowe kalorie. Jest w tym trochę prawdy. Treściwa zupa z ziemniakami, makaronem i wkładką mięsną, gdzie jedynym warzywem jest kilka plasterków marchewki i trochę kiszonego ogórka nie jest najlepszym pomysłem.



Taka zupa nie doda nam chęci i siły do działania, bo zawiera niewiele cennych witamin i składników mineralnych. Gdy jednak zmienimy proporcje i jako bazy do zupy użyjemy warzyw, a naturalny ryż, pełnoziarnisty makaron czy ziemniaki potraktujemy jako dodatek, to sytuacja zmienia się całkowicie. Taka zupa sprawia, że nadal czujemy się lekko, a nasz organizm korzystając z jej cennych składników nabiera energii i siły do działania.

Reklama

Jak przygotować smaczną i zdrową zupę krem?

1. Wszystkie warzywa i przyprawy przeznaczone na zupę warto chwilę poddusić na oliwie. Sprawi to, że lepiej wydobędziemy z nich smak.

2. Zupę gotujemy w minimalnej ilości wody i możliwie jak najkrócej, np. do miękkości pokrojonych ziemniaków. Pozostałe warzywa nie muszą być do końca ugotowane, bo i tak będą zmiksowane, a gotując je krótko zatrzymamy w nich cenne wartości odżywcze.

3. Do zup krem warto dodawać mniej lubiane warzywa np. szpinak czy groszek. W zupach miksowanych skrzętnie zamaskujemy ich obecność.

4. Nie należy używać do gotowania kostek rosołowych czy innych sztucznych dodatków poprawiających smak. Zupy krem najzdrowiej gotować na wodzie lub bulionie warzywnym (zrobionym samodzielnie). Świetnie smakują jeśli dodamy do nich świeżych ziół, doprawimy sosem sojowym (dobrej jakości) i innymi przyprawami (np. lubczyk, imbir, kurkuma).

Zdjęcie Zupy należy gotować na minimalnej ilości wody / ©123RF/PICSEL

5. Żeby podnieść walory odżywcze i smakowe zupy, dodajmy do niej po ugotowaniu kilka łyżek zmielonych nasion (np. siemię lniane, pestki słonecznika, migdały, sezam czy pestki dyni). Dzięki tym dodatkom nie zabraknie nam wartościowego białka, zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin A, D i E. Ponadto wzbogacimy zupę w żelazo, fosfor, magnez, wapń i wiele innych mikroskładników.

6. Na koniec gotowania, a najlepiej bezpośrednio na talerzu dodajmy do zupy trochę zielonych, posiekanych liści: natki pietruszki, koper lub inne świeże zioła.

7. Po ugotowaniu zupy warto dodać do niej niewielką ilość dobrej jakości oleju, oliwy lub świeżego masła. Dzięki dodatkowi tłuszczu zupa będzie aksamitna, smaczna a witaminy tłuszczorozpuszczalne będą dużo łatwiej dostępne dla organizmu.

8. Na koniec można posypać zupę zrobionymi samodzielnie grzankami. Nie sięgajmy po groszek ptysiowy. Wygląda niewinnie, ale zwykle zawiera niezwykle groźne dla zdrowia utwardzane tłuszcze roślinne inne niezdrowe dodatki.

Zupa krem przyrządzona według tych zasad jest smacznym i zdrowym posiłkiem, który możemy śmiało serwować zarówno dzieciom jak i dorosłym. Zachęcam do jedzenia jej na obiad, a ponieważ jest lekkostrawna możemy bez obaw jadać miksowane zupy również jako ciepłą kolację.

Ewa Buczkowska - dietetyk Lionfitness