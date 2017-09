Papardelle z cukinią. Zdrowy i lekki posiłek po treningu

Chcesz lekko i zdrowo zjeść po treningu lub przygotować kolację, którą zaskoczysz swoją drugą połówkę? Doskonale trafiłeś. Przygotowaliśmy dla ciebie przepis na smaczny i orzeźwiający makaron papardelle z cukinią.

Reklama

Najczęściej po treningu mamy ochotę na lekki, ale jednocześnie pożywny posiłek. Na danie, które naładuje akumulatory po ćwiczeniach, a jednocześnie nie zamuli, tylko doda energii na kolejne wyzwania dnia.

Mamy dla was propozycję, którą parokrotnie już przetestowaliśmy w kuchni. To papardelle z cukinią. Brzmi prosto, i tak też powstaje, o czym przekonacie się stojąc przy garach. Danie to ma sporo zalet. Po pierwsze - jest smaczne, a po drugie łączy w sobie energię, jaką daje makaron z orzeźwiającym połączeniem cytryny z cukinią.

Reklama

No i jeszcze jedno, jeśli chcecie zaprosić swoją drugą połówkę na domową kolacje, to danie sprawdzi się równie dobrze.



Idealnie prezentuje w towarzystwie schłodzonego półwytrawnego białego wina. Sporym plusem jest też to, że przygotowanie zajmuje ok. 20 minut. Poniżej składniki potrzebne do przygotowania porcji dla dwóch osób.

Składniki

- makaron papardelle (200 gramów)

- średniej wielkości cukinia

- jedna cytryna

- dwa ząbki czosnku

- olej rzepakowy

- pieprzy i sól

Przygotowanie

Rozgrzej na patelni łyżkę oleju rzepakowego. Wrzuć posiekany w drobną kostkę czosnek. Po minucie zdejmij patelnię z ognia, a czosnek z olejem przelej do zimnego naczynia.

Pokrój cukinię w cienkie wstążki, możesz do tego wykorzystać obieraczki do warzyw, a następnie zblanszuj. W międzyczasie nastaw makaron. Po ugotowaniu odcedź makaron i ułóż na talerzach. Dodaj plastry cukinii. Następnie polej danie wyciśniętym sokiem z cytryny (pamiętaj o usunięciu pestek) i przygotowanym wcześniej czosnkiem z olejem.

Na końcu dodaj pieprz, sól i wszystkie składniki delikatnie wymieszaj. Danie jest gotowe do podania. Smacznego!