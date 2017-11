Prosty przepis na idealne frytki z batatów

Smaczne jako dodatek do dań lub samodzielna przekąska. Frytki z batatów. Jak przyrządzić je szybko i dobrze? Z naszym przepisem na pewno nie będziesz miał z tym żadnych problemów.

Batat - lub inaczej słodki ziemniak - to popularna bylina, coraz częściej goszcząca na naszych stołach. Słodkiego krewnego naszych ziemniaków można przyrządzić na wiele sposobów, bo równie dobrze sprawdzają się po ugotowaniu, co po upieczeniu.

Nam wyjątkowo przypadły do gustu frytki z batatów. Można je podawać np. jako dodatek do mięs (szczególnie polecamy do domowego burgera, przepis znajdziecie poniżej), lub spożywać jako samodzielną przekąskę, na przykład przy wieczornym meczu lub seansie filmowym.

Warto jeść bataty, bo to cenne źródło błonnika, węglowodanów i witamin.



Tyle tytułem wstępu, przejdźmy do naszego przepisu.

Składniki:

- kilka batatów



- suszona mięta

- rozmaryn

- pieprzy cytrynowy

- sól

- olej rzepakowy

Przygotowanie:

Obierz bataty i pokrój w słupki (im cieńsze, tym krócej będą się piekły). Przełóż je do dużej miski. Dodaj olej rzepakowy, zioła i przyprawy. Wymieszaj. Zachowaj takie proporcje, żeby wszystkie kawałki batatów zostały zwilżone oliwą.



Rozgrzej piekarnik z termoobiegiem do 200 stopni Celsjusza. Przełóż bataty na blachę, posmaruj oliwą z ziołami z miski. Piecz przez około 30 minut. Co jakiś czas przemieszaj bataty. Najpierw zmiękną, a następnie nabiorą złocistego koloru.

Do smaku dosolić, podawać z sosem czosnkowym lub BBQ.

Smacznego!