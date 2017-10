Trzy szybkie i proste dania z grzybami w roli głównej

Lubisz zbierać grzyby, ale nie bardzo radzisz sobie w kuchni? Nie przejmuj się. Przygotowaliśmy trzy proste przepisy, z którymi poradzi sobie nawet początkujący i oporny kucharz.

Reklama

Połowa października, za oknem złota, polska jesień. Dla wielu z nas to najpiękniejsza pora roku, szczególnie dla grzybiarzy. Przekonaliśmy się o tym przed paroma dniami w lasach nieopodal Kalwarii Zebrzydowskiej.

Las był przepiękny, pogoda dopisała, a grzybobranie udało się wyśmienicie. Niespełna dwugodzinny spacer z nosem blisko gruntu sprawił, że do domu wróciliśmy z koszem pełnym grzybów.

Reklama

Wśród naszych zbiorów dominowały rydze, kurki i podgrzybki. Przedstawiamy trzy szybkie i proste przepisy na dania, które może z nich przyrządzić każdy facet, nawet jeśli w kuchni najlepiej wychodzą mu gorące napoje i kanapki.

Rydze z patelni

Odetnij nóżki, zostaw same kapelusze. Przetrzyj je ręcznikiem papierowym. Na patelni rozgrzej klarowane masło (dostępne w marketach) i rozłóż na niej równomiernie grzyby. Smaż najpierw od strony kapeluszy, potem blaszek. Kiedy zobaczysz, że zaczynają się rumienić, lekko posól. Kilka chwil i gotowe!

Jajecznica z kurkami

Umyj grzyby, ale ich nie namaczaj. Wysusz papierowym ręcznikiem. Jeżeli kurki są duże, możesz je pokroić. Następnie przysmaż je na maśle, dodaj jajka, sól do smaku. Idealny pomysł na śniadanie po wczesnym grzybobraniu.



Zdjęcie Kurki znakomicie sprawdzą się w jajecznicy / ©123RF/PICSEL

Gęściocha

Pewnie danie to w zależności od regionu ma różne nazwy, w naszych stronach ciocie i babcie zwą je "gęściochą". To potrawa prosta, ale wyjątkowo smaczna. Można ją przyrządzić z różnych grzybów, my mieliśmy pod ręką podgrzybki. Grzyby kroimy w kostkę, dodajemy śmietanę kremówkę, posiekaną cebulkę, jajko i wrzucamy wszystko na patelnię. Smakuje wybornie ze świeżym chrupiącym chlebem z masłem.

Prawda, że szybkie i proste? Życzymy smacznego!