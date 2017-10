Wielka moc jarmużu. Banalny przepisy na smaczną tartę

Coraz częściej na naszych stołach pojawia się jarmuż. I słusznie, bo to nie tylko wyjątkowo zdrowe, ale i smaczne warzywo. Przygotowaliśmy dla was przepis na tartę, której smak i prostota wykonania z pewnością przypadną wam do gustu.

Jarmuż, długo uważany na równym stopniu za roślinę ozdobną co jadalną, ma całą paletę zalet prozdrowotnych. Przede wszystkim ma właściwości antynowotworowe (zawiera silny przeciwutleniacz), dostarcza też naszemu organizmowi wapnia, potasu, witamin C i K, białka i błonnika.

Z tego też względu szkoda byłoby nie dodać jarmużu do naszego menu. Ciekawym i wypróbowanym przepisem jest tarta, którą stosunkowo niewielkim nakładem środków finansowych i własnych sił możesz przyrządzić, np. na szybką i dobrze się zapowiadającą kolację ze swoją drugą połówką.

Przejdźmy do sedna, czyli do składników. Będą ci potrzebne:

- opakowanie serka wiejskiego

- jedno jajko

- sól i pieprz

- oliwa

- ciasto na tartę (lub francuskie)

- kilka cienkich plastrów boczku (opcjonalnie)

Przygotowanie:

W misce mieszamy serek wiejski i jajko, doprawiamy solą i pieprzem. Gotową masę odkładamy na kilka minut. W tym czasie myjemy jarmuż, urywamy grube łodygi i lekko dusimy na oliwie. Układamy szczelnie ciasto w żaroodpornym naczyniu. Kładziemy na nim jarmuż, a następnie równomiernie przykrywamy wymieszaną masą. Na wierzch - w wersji nieco bardziej słonej i kalorycznej - dajemy kilka plasterków boczku.

Zapiekamy według instrukcji na opakowaniu ciasta (czas i temperatura). Kilka chwil i pyszna domowa tarta będzie gotowa. Smacznego!

P.S. Jarmuż z powodzeniem można zastąpić np. liśćmi szpinaku.