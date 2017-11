Wołowina z imbirem. Danie w 10 minut

Dlaczego, niesamowita? Ponieważ składa się tylko z pięciu składników i przyrządza się ją w 10 minut, to nie może się udać - pomyślicie. A jednak...

Wołowina jest mięsem, które może okazać się znakomitym kompanem zdrowej diety. Zawiera dużo kreatyny, która może pomóc budować mięśnie. Do tego solidna dawka żelaza oraz sprzężony kwas linolowy - składniki, których próżno szukać w takiej ilości w drobiu czy wieprzowinie.



Wołowina także może zawierać sporo kwasu oleinowego (omega-9), który znajduje się również w awokado czy oliwie z oliwek. Im bardziej poprzerastana tłuszczem wołowina, tym jest ona zdrowsza



Jednak jej przygotowanie często nastręcza wiele problemów, a wystarczy dosłownie kilka minut by zrobić soczystą, aromatyczną i delikatną wołowinę. Proponujemy wołowinę w imbirze i paście miso.



Składniki:

300 g steku z rostbefu (najlepiej grubość 1,5 cm),



kawałek imbiru ok. 4 cm,



łyżka pasty miso,



2 łyżeczki płynnego miodu,



2 kapusty pak choi.

Przygotowanie:

Odcinamy tłuszcz od steku, kroimy w cienkie paseczki i układamy na zimnej, nieprzywierającej patelni. Smażymy na dużym ogniu, aby zrobiły się chrupiące. Obieramy imbir, kroimy w zapałkę i wrzucamy na patelnię.

Odcinamy błonę, kroimy mięso w trzycentymetrowe kawałki i obtaczamy dokładnie w paście miso. Przekładamy tłuszcz i imbir do miseczki i odstawiamy. Na tej samej patelni smażymy mięso ok. 4 minut ciągle mieszając, po czym polewamy miodem i łyżką czerwonego octu winnego. Smażymy ok. minuty, do momentu, aż kawałki mięsa pokryją się błyszczącą, lepką glazurą.

Gdy mięso będzie się smażyć, kroimy kapusty na pół i gotujemy we wrzątku tylko minutę, aby pozostały chrupiące. Odcedzamy, układamy na talerzach, na kapuście kładziemy mięso, polewamy sokiem z patelni i posypujemy chrupiącym imbirem oraz skwarkami. Idealne!

Przepis pochodzi z najnowszej książki Jimiego Olivera "5 składników, gotuj szybko i łatwo".