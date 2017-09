Wzmocnij się jesienią. Pięć przepisów na smaczne i zdrowe smoothie

Jesień wystartowała z kopyta, a to oznacza, że sezon na wirusy i przeziębienia oficjalnie możemy uznać za otwarty. Co zrobić, żeby pozostać aktywnym i uniknąć zdrowotnych przerw w treningu? Odpowiedzi warto poszukać w kuchni.

"Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z dala ode mnie" - takiej (w dość wolnym tłumaczeniu) zasadzie wierni pozostają Brytyjczycy. A oni doskonale wiedzą, co znaczy chłód, deszcz i pogoda, która nie sprzyja np. jesiennemu bieganiu.

W brytyjskim powiedzonku, chociaż brzmi jak typowe babcine mądrości, nie ma przekłamania. Jabłka są bogate w witaminę C, żelazo, potas, beta karoten czy minerały. Warto zatem dołożyć je do diety, ale... nie tylko je.

Dobrym sposobem na regularne dostarczanie swojemu organizmowi witamin i minerałów jest smoothie, lub jak kto woli w języku ojczystym - koktajl z owoców i warzyw.

Proste i szybkie przygotowanie



Wielką zaletą takiego posiłku jest prostota jego przygotowania. Potrzebne są nam właściwie do tego jedynie umyte warzywa i owoce, ewentualnie miód do dosłodzenia i smaku, a także blender, który całość zmiksuje i nada lekkiej i szybko przyswajalnej konsystencji.

To szczególnie ważne dla osób, które po taki koktajl sięgną tuż przed wyjściem na trening. Przetestowaliśmy to rozwiązanie i z całą odpowiedzialnością zaświadczamy, że smoothie nie ciąży na żołądku, a 15-20 minut po jego spożyciu można bez problemu ruszyć na ścieżkę biegową.

A teraz do rzeczy, a w zasadzie do kuchni. Koktajl właściwie możecie przygotować... z czego chcecie, z warzyw i owoców, które wam smakują, a jednocześnie nadają się do zmiksowania. Oto garść wypróbowanych przez nas przepisów. Dodadzą wam zdrowia i energii i pomogą organizmowi w ten podatny na przeziębienia czas.

Konsystencje koktajlu możecie regulować dodając do niego w trakcie blendowania wodę.

Zdjęcie Po koktajl można sięgnać tuż przed treningiem - nie obciąży żołądka / ©123RF/PICSEL

Smoothie #1

- sok z dwóch pomarańczy

- dwa jabłka

- dojrzały banan

- brzoskwinia lub nektarynka

Smoothie #2

- pół pęczka pietruszki (natka)

- dwie gruszki lub jabłka

- sok z pomarańczy lub limonki

- banan (opcjonalnie)

Smoothie #3

- natka pietruszki

- jabłko

- kiwi

- banan

Smoothie #4

- szpinak

- dwa lub trzy banany

- morela / pomarańcza / jabłko

Smoothie #5

- natka pietruszki

- garść truskawek

- sok z dwóch limonek

- jogurt / kefir / mleko sojowe

Wykonanie jest banalne. Składniki wrzucamy do blendera i miksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. Koktajl, jak wspominaliśmy, można rozcieńczyć wodą, a jeśli owoce nie są wystarczająco dojrzałe, dosłodzić miodem.

Na zdrowie!