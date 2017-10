Cienki Bolek: Piwo ekstremalnie pijalne

Nowości z bloga Tomasza Kopyry podrzucamy wam od czasu do czasu, gdy wśród piwnych premier pojawi się coś ciekawego. A taką ciekawostką bez wątpienia jest Cienki Bolek z Browaru na Jurze. Zawiera tylko dwa procent alkoholu, co już samo w sobie jest ewenementem, bo w tej "kategorii wagowej" naprawdę nie ma zbyt dużej konkurencji. Co jeszcze zaskoczyło eksperta? I dlaczego uznał, że mimo swej "cienkości" Bolek jest ekstremalnie pijalny? Warto obejrzeć i posłuchać, bo "Kopyr" w temacie piwa zawsze mówi, jak jest.