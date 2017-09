Hoverbike. Niezwykły środek transportu dla wojska

Na tegorocznym MSPO w Kielcach firma Skynamo Aerospace z Wojnicza zaprezentowała nietypowy środek transportu o nazwie Hoverbike. Można go opisać jako motocykl napędzany czterema rotorami, przeznaczony do transportu na bardzo niskich pułapach.

Zgodnie z opisem producenta, Hoverbike jest przeznaczony do użytku w terenie gdzie nie radzą sobie tradycyjne środki transportu takie jak samochody terenowe, quady czy nawet helikoptery, głównie w terenach miejskich o dużym zagęszczeniu przeszkód, czy pozbawionych szlaków terenach górskich.



Szkielet konstrukcji wykonano z hybrydowego kompozytu węglowo epoksydowego, został on połączony z elastycznym kompozytowym podwoziem mającym wytrzymać uderzenia do dziesięciu G. Pojazd napędzany jest za pomocą dwóch głównych rotorów oraz dwóch mniejszych wspomagających manewrowanie. Sterowanie odbywa się za pomocą kierownicy podobnej do motocyklowej.

Zdjęcie Hoverbike na targach obronnych w Kielcach / ANDRZEJ ZBRANIECKI / East News

Kierujący jest wspomagany poprzez zestaw czujników mających ułatwiać kontrolę nad pojazdem. Napęd głównych wirników nośnych zapewnia silnik spalinowy, śmigła manewrowe napędzane są silnikami elektrycznymi zasilanymi z pokładowego generatora. Wszystkie wirniki kontrolowane są centralnie przez system stabilizacji i kierowania pojazdem.



W razie awarii nad pojazdem i jego pasażerami czuwa system PowerGuard, kontrolujący pracę silników i odpowiednio przekierowujący zasilanie w przypadku wyłączenia któregoś z napędów umożliwiając bezpiecznie lądowanie. W sytuacjach kiedy powyższy system nie wystarczy, uruchomiona zostaje procedura airSAFE, która w przypadku krytycznej awarii uruchamia pokładowy spadochron, mający za zadanie bezpiecznie sprowadzić pojazd na ziemię. Na pokładzie umieszczono również wyświetlacz umozliwiający podglad danych nawigacyjnych i monitorowanie podstawowych parametrów pojazdu.



Konstrukcja posiada funkcję sterowania zdanego pozwalającą wykorzystać ją do jako statek bezzałogowy mogący wykonywać zadania transportowe czy rozpoznawcze minimalizując ryzyko strat. Istnieje również możliwość wyposażenia pojazdu w kontener transportowy, optoelektroniczną głowicę obserwacyjną lub wyciągarkę. Producent oferuje dwie wersje produktu, jedno lub dwuosobową.

Joachim Raźny