Wirtualna wieża kontroli lotów

Cranfield University, jedna z wiodących uczelni brytyjskich specjalizujących się w naukowych badaniach komercyjnych wybrała szwedzką grupę Saab jako dostawcę wirtualnej wieży kontroli lotów dla lotniska Cranfield Airport.

Saab Digital Air Traffic Solutions, spółka grupy Saab zajmująca się rozwojem nowoczesnych technologii dla lotnictwa, odpowiedzialna będzie za dostawę i uruchomienie wirtualnej wieży kontroli lotów, opartej na rozwiązaniach rozwijanych od 2006 r i dopuszczonych do użytkowania przez instytucje bezpieczeństwa lotniczego w 2015 roku.

Wdrożenie zdalnych usług kontroli lotów (ATC) stanowi przełom w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym (ATM). Cyfryzacja procesów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych zwiększa efektywność działalności operacyjnej i poziom bezpieczeństwa ruchu w obszarze portu lotniczego. Wdrażając nową cyfrową wieżę zdalnej kontroli lotów, Cranfield Airport znajdzie się w czołówce portów lotniczych wykorzystujących technologie przyszłości w globalnym przemyśle lotniczym.



Należące do Cranfield University lotnisko Cranfield Airport położone jest 70 km na południowy zachód od Londynu.

Zdjęcie Wieża ma aktualny podgląd na sytuację na lotnisku / INTERIA.PL/materiały prasowe

- Wdrożenie wirtualnej wieży kontroli lotów zwiększy przepustowość lotniska Cranfield Airport i pozwoli nam dalej rozwijać potencjał badawczy uczelni. W połączeniu z istniejącym kampusem wzmocni pozycję Cranfield University w rankingu wiodących europejskich ośrodków badań lotniczo-kosmicznych - stwierdził profesor Sir Peter Gregson, prorektor i dyrektor wykonawczy Cranfield University.

Saab i LFV, przedsiębiorstwo zabezpieczające w Szwecji usługi żeglugi powietrznej, opracowały koncepcję zdalnych usług kontroli ruchu lotniczego. W czerwcu 2016 roku powołały do życia spółkę joint venture Saab Digital Air Traffic Solutions. Zbudowany przez nią system jako pierwszy na świecie został dopuszczony do eksploatacji, a kontrolę ruchu lotniczego na szwedzkich lotniskach w Örnsköldsvik oraz Sundsvall przekazano do Centrum Zdalnej Wieży Kontroli Lotów w Sundsvall.



Linköping to kolejny, trzeci port lotniczy, który jeszcze w bieżącym roku będzie korzystał ze zdalnej kontroli lotów. Rozwiązanie firmy Saab Digital Air Traffic Solutions przetestowano z sukcesem w różnych warunkach klimatycznych i przy różnych odległościach, z których prowadzono kontrolę lotów w Australii, USA, Holandii, Norwegii i Irlandii.