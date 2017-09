10 najdroższych prac Witkacego. Ceny wciąż rosną!

​170 tys. złotych zapłacono w zeszłym roku za pracę na papierze Witkacego - "Portret Zofii Krzeptowskiej". Wśród 10 najdrożej sprzedanych rysunków 2016 roku aż 6 należy do Stanisława Ignacego Witkiewicza. Już 28 września na aukcji Prace na Papierze: Sztuka Dawna w DESA Unicum pod młotek pójdzie wykonany przez niego "Portret męski".

Miniony rok był dla Witkacego rekordowy pod wieloma względami. Na 10 najdroższych rysunków 2016 roku aż 6 wyszło spod ręki Witkiewicza. Równie dobrze sytuacja ma się ze zdjęciami. Wśród 10 najdrożej sprzedanych fotografii aż 4 należą do Witkacego. Za jego fotografię "Potwór z Dusseldorfu" zapłacono ponad 200 tys. złotych. To obecnie najdroższe polskie zdjęcie.



Około 1924 roku Witkacy porzucił malowanie fantastycznych kompozycji figuralnych na rzecz malarstwa portretowego. Prezentowany na wrześniowej aukcji "Portret męski" (cena wywoławcza: 60 tys. zł) powstał najprawdopodobniej w Zakopanem w dniu 1 września 1938 roku, czyli nieco ponad rok przed śmiercią artysty. Towarzyszy mu adnotacja "NP2", co oznacza, że wykonując portret, Witkacy nie palił od 2 dni. Portret wykonany został w typie B, tak jak wylicytowany w zeszłym roku "Portret Zofii Krzeptowskiej". To oznacza, że zgodnie z regulaminem prowadzonej przezeń "Firmy Portretowej" stanowi przykład portretu oficjalnego, lecz nie przesadnie realistycznego, o dużych walorach plastycznych. Prezentowany obraz stanowi jeden z ostatnich akordów malarstwa portretowego krótko przed wybuchem wojny.

Na wrześniowej aukcji "Prace na papierze: Sztuka Dawna" znajdzie się ponad 100 obiektów aukcyjnych reprezentujących przeszło 150 lat historii sztuki. Najstarszy - "Portret śmiejącego się starca" Jana Piotra Norblina (cena wywoławcza: 2 tys. zł), powstał w końcu XVIII w., najmłodsze dzieła w drugiej połowie XX stulecia. Prezentowane prace zawierają szerokie spektrum gatunków, jak i tematów malarskich. Wiele z nich stanowi reprezentatywne przykłady twórczości pierwszoplanowych nazwisk sztuki polskiej, poszczególne obiekty z powodzeniem mogłyby być prezentowane w najważniejszych muzeach i galeriach.



Do nich należy zaliczyć prace Juliana Fałata (m.in. "Dzieci artysty - Helenka i Lucjan", cena wywoławcza: 100 tys. zł), Witolda Wojtkiewicza ("Studium dwóch głów kobiecych", cena wywoławcza: 20 tys. zł) czy Marka Włodarskiego ("Aktorzy", cena wywoławcza: 75 tys. zł). Prezentowane będą prace artystów cieszących się niezmiennym powodzeniem, np. Zofii Stryjeńskiej ("Pejzaż z Podhala", cena wywoławcza: 6 tys zł). Atrakcję aukcji stanowi album Henryka Piątkowskiego (cena wywoławcza: 35 tys. zł), w którym znalazło się kilkadziesiąt prac oraz liczne wpisy polskich artystów m.in. Jana Matejki, Juliana Fałata czy Wojciecha Kossaka.

Aukcja: 28 września, godz. 19, Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa

Wystawa obiektów: 18-28 września, godz. 11-19 (poniedziałek-piątek) i godz. 11-16 (sobota), Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa, wstęp wolny

Więcej informacji o Aukcji "Prace na papierze: Sztuka Dawna" oraz katalog aukcyjny w wersji elektronicznej dostępne są na stronie DESA Unicum: