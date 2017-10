10 pytań: Rysownik Marek Oleksicki i komiks "Bradl"

- W scenariusz się nie pcham, bo nie ma takiej potrzeby - mówi Marek Oleksicki. Rysownik stojący między innymi za albumami z serii "Bradl" odpowiedział nam na kilka pytań. Krótko, konkretnie i bez niepotrzebnego przedłużania. Zapraszamy do lektury!

W połowie września na rynku ukazał się drugi tom "Bradla" - komiksu opartego o niezwykle barwy i iście filmowy życiorys Kazimierza Leskiego, inżyniera, żołnierza AK i powstańca warszawskiego, który przebrany za niemieckiego generała przejechał pół Europy.



Przy okazji premiery "jedynki" rozmawialiśmy ze scenarzystą serii, Tobiaszem Piątkowskim. Po przeczytaniu kontynuacji stwierdziliśmy, że o pracę nad albumem warto spytać także jego rysownika, Marka Oleksickiego.



Michał Ostasz, Interia.pl: Jak dużo do powiedzenia ma rysownik w kwestii scenariusza komiksu? Czy "Bradl" to tylko twoje rysunki, czy też wtrąciłeś swoje trzy grosze do tego, jak potoczyły się losy głównego bohatera?

Od Tobiasza dostaje zazwyczaj scenariusz i prosty storyboard, czyli scenorys z jego propozycjami scen i podziału kadrów. W większości przypadków pasuje mi to, jak Tobiasz ustawia całość. Zdarza mi się jednak coś pozmieniać, głównie ujęcia i kadrowanie. W sam scenariusz się nie pcham, bo nie ma takiej potrzeby. Tobiasz jest w tym niezastąpiony.

Ile zajmuje Ci zilustrowanie jednego albumu o przygodach Leskiego?

Różnie, zależy od stopnia skomplikowania scenariusza. Zdarza się, że nad najbardziej wymagającymi ujęciami pracuję przez kilka tygodni.



Z którego kadru/planszy "Bradla" jesteś najbardziej zadowolony?

Scena ucieczki Bradla z łap Radkego z pierwszego zeszytu. Generalnie jestem zadowolony z tych dynamicznych scen akcji. Bardzo lubię je rysować. Uwielbiam też budowanie napięcia podczas rozmowy bohatera z Helmutem Radke. Jestem również bardzo zadowolony ze sceny rodzinnej Wuja (tom drugi) i tej z Basią czytającą list od Leskiego (tom pierwszy).

Zdjęcie Jeden ze szkiców Oleksickiego do komiksu "Bradl". Niektóre z takich plansz mogą powstawać nawet przez kilka tygodni / materiały prasowe

"Bradl" to nie tylko estetyka noir, ale także świetnie zaprojektowane postacie. Mógłbyś powiedzieć skąd wzięły pomysły na Wuja z tatuażem bazyliszka i poranioną twarz Helmuta Radke?

Autorem pomysłu na tatuaż wuja jest Tobiasz, ale to chyba ja dodałem tej postaci klasyczne wąsy. Wygląd Radke to efekt upadku w jakiś skład złomu lub szkła. Oczywiście efekt końcowy to już moja interpretacja luźnego opisu Tobiasza.

Nie miałeś obaw, że komiks - przynajmniej częściowo - historyczny rysowany w ten sposób będzie uważany za "przegięcie"?

Uważam, że to świeże podejście do komiksu z elementami historycznymi - podkreślam słowo "elementami". To nie są komiksowe publikacje IPN-u. Naszym celem jest tworzenie ciekawego akcyjniaka szpiegowskiego w realiach okupacji podlanego sosem noir.

Zdjęcie Jedna ze scen z drugiego tomu komiksu "Bradl" / materiały prasowe

Masz na swoim koncie współpracę z amerykańskimi twórcami, robiłeś też okładki dla wydawnictwa Marvel. Czy praca nad takimi projektami wygląda inaczej, niż nad komiksami w całości powstającymi w Polsce?

Tak, miałem przyjemność współpracować z Warrenem Ellisem ("Transmetropolitan", "Hellblazer"), Alanem Michaelem Nelsonem ("28 dni później", "Supergirl") i Alesem Kotem ("Wolf", "Zero") dla amerykańskich wydawnictw. Szczerze mówiąc, to większych różnic w zasadzie nie widzę.

"Bradl" okazał się sukcesem artystycznym, ale czy seria dobrze się sprzedała? Co w ogóle sądzisz o polskim rynku komiksowym?

Według wydawcy "Bradl" sprzedaje się bardzo dobrze. Co do rynku komiksowego w Polsce, to trudno jest mi się wypowiadać. Nie czuję się w tej kwestii ekspertem.



Zdjęcie Przykładowe strony z komiksu "Bradl" / materiały prasowe

Jaki jest twoim zdaniem najlepiej narysowany komiks w historii? Możesz podać więcej niż jedną pozycję...



Komiksy Moebiusa, Sergio Toppiego, Eduardo Risso i Gorana Parlova. Świetny jest także "Skalp" R. M. Guéry i Jasona Aarona (przeczytaj naszą recenzję komiksu "Skalp").



Czym zajmuje się Marek Oleksicki, kiedy nie rysuje "Bradla" lub innego komiksu? Nie pytam wyłącznie o życie zawodowe...

Zajmuje się moją rodziną - żoną i trójką maluchów.

Kiedy możemy spodziewać się trzeciego tomu "Bradla"? Chcę usłyszeć coś więcej niż "wkrótce"...

Prawdopodobnie kolejny album pojawi się w marcu 2018.

Marek Oleksicki skończył warszawską ASP na wydziale grafiki. Pracuje dla reklamy, jest też ilustratorem, plakacistą i rysownikiem komiksów. W Polsce ukazały się dwa albumy z jego rysunkami: "Odmieniec. Trzy" i "Ursynowska specgrupa od rozwałki. Metametal". Od lat rysuje głównie dla zagranicznych wydawnictw.

Jego najbardziej znane komiksy to "Frankenstein’s Womb" (scenariusz Warren Ellis), "28 Days Later" (scenariusz Michael Alan Nelson), "Zero" (scenariusz Ales Kot). Współpracował z magazynem "Ślizg" i "Foyer". Autor ilustracji dla magazynów "Przekrój", "Uważam Rze", "Malemen". Ze scenarzystą Bartoszem Sztyborem publikował komiksy w tygodniu "W Sieci" i miesięczniku "W sieci historii".

Rozmawiał Michał Ostasz