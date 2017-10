Boiler Room x Ballantine's: Whisky, wiksa, disco

Gdy życie podsuwa ci wejściówki na Boiler Room, zrób z nich użytek, bo wielu chciałoby być na twoim miejscu. Poszedłem do starej wojskowej sali gimnastycznej warszawskiej Pradze, żeby sprawdzić, jak znany na całym świecie model imprezowania sprawdza się w Polsce.

Zdjęcie Dostać się na Boiler Room nie jest łatwo. Trzeba być nie lada szczęśliwcem /materiał partnera

Jeśli czytasz te słowa, to są tylko dwie możliwości: doskonale wiesz, czym jest Boiler Room, lub nie masz absolutnie pojęcia, a skojarzenia w twojej głowie krążą gdzieś po hydrauliczno-ciepłowniczych galaktykach. Dla tych, którzy pojęcia nie mają, czym jest ta impreza, króciutki wstęp, żeby zrozumieć istotę sprawy i powagę sytuacji.

Boiler Room to cykl międzynarodowych imprez muzycznych, których ideą jest propagowanie szeroko pojętej tanecznej elektroniki. Od techno, przez house, skończywszy na okazjonalnych romansach z jazzem czy hip-hopem. Imprezy te nie mają swojego stałego miejsca. Odbywały się już w ponad stu miejscach, na większości kontynentów i gościły setki mniej lub bardziej znanych artystów. Co ważne, wszyscy goście występują na żywo. Trzeba podkreślić, że każdy set, czy koncert, transmitowany jest na żywo w formie streamingu internetowego. Jeśli ktoś nie może obejrzeć imprezy "live" - nic straconego! Nagrania w wysokiej jakościdostępne są na oficjalnym kanale na YouTube.

Jest jeszcze jedna, niezwykle ważna rzecz, która odróżnia Boiler Room, od większości tego typu imprez. Podczas, gdy festiwale i koncerty traktują artystów wedle zasady "God is a DJ", umieszczając ich na piedestale i oddzielając od widowni, to tutaj panuje zasada: "What if god was one of us?". Didżejka ustawiona jest w samym centrum wydarzeń i oblepiona morzem tańczącego tłumu. Dzięki temu kontakt z twórcą muzyki jest wyjątkowy - każdy z widzów może podejść i na własne oczy przekonać się, jak robi się muzykę na żywo.

Pierwszy Boiler Room zorganizowano w 2010 roku. A potem ruszyła lawina, która zalała świat połamanymi dźwiękami różnorodnej elektroniki. Imprezy cyklu odbywały się już wcześniej w Polsce, ale ta miała być największa, najmocniejsza i przeprowadzona z największym rozmachem. Lineup nie pozostawiał złudzenia: dobrze znani w naszym kraju "Catz'N Dogz" i świetny headliner, uczestnik wielu topowych festiwali - Amerykanin Seth Troxler. Do listy wykonawców organizatorzy zdecydowali się również dołączyć nieco zaskakujące nazwisko - Monikę Brodkę, nie kojarzoną przecież ani z housem, ani techno. Zestaw muzycznych gwiazd uzupełniali Bartosz Kruczyński, Craig Richards i B.Traits.



Zdjęcie Monika Brodka - niespodziewane nazwisko w lineupie Boiler Room / materiał partnera

Boiler Room x Ballantine's 2017 zlokalizowano tym razem w Warszawie, lecz dokładne miejsce imprezy trzymano w tajemnicy niemal do samego końca. Dopiero na kilka dni przed 21 września, szczęśliwi posiadacze wejściówek otrzymali wiadomość, że mają stawić się na ulicy Szwedzkiej, na warszawskiej Pradze.

Industrialno-miejskie klimaty dobrze współgrają z mroczną elektroniką. To wiadomo nie od dziś. Właśnie dlatego stara wojskowa sala gimnastyczna, pamiętająca jeszcze XIX wiek, sprawdziła się bez zarzutu. I w ten wrześniowy, deszczowy dzień stała sięnową mekką miłośników muzyki. Niektórzy, co prawda, narzekali na konieczność "odstania" w kolejce do wejścia, lecz organizatorzy ostrzegali przecież, że na imprezie lepiej pojawić się wcześniej.

Warto nadmienić, że wejściówki nie były dostępne w oficjalnej sprzedaży. Otrzymali je szczęśliwcy wyłonieni za pośrednictwem losowania przez organizatora imprezy - Ballantine's. Jeżeli zastanawiacie się, czy przez wzgląd na patrona whisky lała się strumieniami, to zgodnie z prawdą odpowiem - tak było! Welcome drink tylko zaostrzał apetyt. "Dania główne" niezwykle wprawnymi ruchami serwowali barmani, taktycznie rozlokowani na trzech barach pod drewnianym stropem hali. Alkohol za darmo brzmi dobrze, ale Ballantine's za darmo i to w mistrzowskich miksach - brzmi jeszcze lepiej.



Zdjęcie Whisky lało się strumieniami - nikt nie narzekał! / materiał partnera

Czwartek to niekoniecznie najlepszy dzień na melanż, więc może dlatego zabawa rozkręcała się stopniowo i dosyć powoli. Pierwszych widzów w hali bardzo nastrojowym setem przywitał Bartosz Kruczyński, fundując łagodne wprowadzenie w temat elektroniki i umilając oczekiwanie na zagadkę wieczoru - Monikę Brodkę. Ta na scenie pojawiła się w srebrzystym uniformie, przywodzącym na myśl postać Wielkiego Elektronika z kosmicznych przygód Pana Kleksa, czy też robota z klipu "Intergalactic". Na tym jednak nawiązania do elektroniki się skończyły. Artystka, choć wraz ze swoimi muzykami zaprezentowała się bardzo poprawnie, to nie porwała publiczności, wyraźnie przyzwyczajonej do nieco większej dawki scenicznej energii.

Po występie Brodki runęły mury, oddzielające widzów od sceny i rozpoczęła się właściwa część imprezy rozkręcana przez uroczą Kanadyjkę - B.Traits. Do maksimum "beats per minutes" zbliżyli widownię dopiero Catz'N Dogz, którzy dołożyli do pieca tak mocno, że w szwach trzeszczało nawet nagłośnienie. Mogliby tak grać zapewne i do rana, ale w blokach startowych czekał już Seth Troxler.



Zdjęcie W akcji Seth Troxler - największa gwiazda wieczoru / materiał partnera

Amerykanin rozgrzewał się stopniowo. Na początku wyraźnie przeszkadzał mu gęsty tłum napierający ze wszystkich stron na jego "miejsce pracy", ale po kilku chwilach irytację na jego twarzy zastąpiło skupienie, przeradzające się z minuty na minutę w uśmiech. Setki obiektywów kamer, aparatów i smartfonów zdawały się go już zupełnie nie obchodzić. Troxler płynął wraz z rytmem swojej muzyki, a w ciemno za nim płynęła publiczność, spragniona już nie whisky, lecz kolejnych dźwięków.

Zanim się spostrzegłem, kilka wypełnionych muzyką godzin w stylowej hali na Pradze minęło i trzeba było zbierać się do wyjścia. Boiler Room x Ballantine's opuszczałem jednak z poczuciem świetnie spędzonego czasu i nadzieją, że kolejne odcinki z tego cyklu częściej odwiedzać będę osobiście. Bo odsłuchiwania BR za pośrednictwem internetu z możliwością doświadczania go "tu i teraz" naprawdę nie da się porównać. Praga, whisky, wiksa, disco. Całkiem nieźle im to wyszło...

Rafał Walerowski