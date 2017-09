DC Odrodzenie - wszystko, co musisz wiedzieć o rewolucyjnym cyklu komiksów

We wrześniu br. wydawnictwo Egmont rozpoczyna wydawanie albumów komiksowych z cyklu "DC Odrodzenie". Do końca roku na rynek trafi aż 16 serii, m.in. Batman, Superman, Wonder Women, Green Arrow, Flash, Suicide Squad.

Reklama

"DC Odrodzenie" to pełna i zsynchronizowana prezentacja najważniejszych serii i postaci DC Comics restartująca całe uniwersum i rozpoczynająca nowe przygody bohaterów. Dla starych fanów to odświeżenie znanych postaci, dla nowych - doskonały moment do rozpoczęcia przygody z komiksowym światem DC.



Długa historia

Superman i Batman to ikony amerykańskiej kultury. Ich przygody wydawane są od lat 30. ubiegłego wieku. Dziś są jednymi z setek komiksowych postaci, to zawsze pozostają najważniejsi i najbardziej rozpoznawalni. Przez kilkadziesiąt lat opublikowano tysiące komiksów o ich przygodach, a ich fikcyjną rzeczywistość rozbudowywano o kolejne wątki, postaci, akcesoria.



Reklama

Co pewien czas wydawnictwo DC odświeżało uniwersum, prostując zbyt skomplikowane wątki, dostosowując scenografię komiksów do realnego świata, wprowadzając bardziej aktualne problemy społeczne. Ostatni taki duży restart miał miejsce w 2011 roku, gdy rozpoczęto wydawanie linii "New 52" (znanej polskim czytelnikom jako "Nowe DC Comics").

Czym jest "DC Odrodzenie"?

"DC Odrodzenie" to kolejna zmiana uniwersum, nie tylko rozpoczynająca nowe przygody superbohaterów, ale łącząca uniwersum DC ze światem kultowej powieści graficznej Alana Moore’a "Strażnicy". To także potężne przedsięwzięcie wydawnicze i biznesowe - na rynek wprowadzono kilkadziesiąt nowych serii. Całe uniwersum DC Comics, w którym żyją setki znanych i tysiące mniej znanych komiksowych postaci, zostaje uproszczone i uporządkowane.

"DC Odrodzenie" to pomysł na silny, wspólny świat i jedną, wielką historię przywracającą najlepsze wartości, jakimi charakteryzowały się dawne komiksy wydawnictwa DC Comics. Nowy pomysł, nowa strategia, nowe otwarcie okazało się wielkim sukcesem na rynku amerykańskim. Zachwyceni byli czytelnicy, krytycy i komiksowi księgarze, bo w księgarniach pojawili się nowi odbiorcy, co przyczyniło się do ogólnego wzrostu zainteresowania komiksami.



Wideo DC ODRODZENIE

Jak zacząć?

Wprowadzeniem do wydarzeń opowiedzianych w premierowych albumach z "DC Odrodzenie" są komiksy "Superman - Lois i Clark", "Superman - Ostatnie dni Supermana". Przede wszystkim jednak wgląd do nowego świata DC zapewnia album "Uniwersum DC - Odrodzenie" (wydany w formacie DC Deluxe) - pełen aluzji i odniesień do wszystkich serii, a także do klasycznych "Strażników".

Polska edycja

Nakładem Egmont Polska w ramach kolekcji "DC Odrodzenie" w 2017 roku ukaże się 16 różnych serii z najważniejszymi superbohaterami DC. Komiksy z nowego uniwersum będą trafiać do sprzedaży co miesiąc (po cztery) w nowym, tańszym formacie, ale łączącym doskonałą jakość wydania z wysokim komfortem lektury. Każdy tom będzie wydany

w miękkiej oprawie ze skrzydełkami w cenie 39,99 zł. W salonach EMPIK równolegle będzie dostępna w sprzedaży specjalna, limitowana wersja ze srebrnymi okładkami.

Cztery pierwsze albumy jakie ukażą się w ramach Uniwersum "DC Odrodzenie" to:

Superman - Syn Supermana

Zdjęcie Okładka albumu Syn Supermana / materiały prasowe

Kiedy w historii Ostatnie dni Supermana (Droga do Odrodzenia) Człowiek ze Stali umarł, zdawało się, że wraz z nim zgasł na zawsze duch prawdy i sprawiedliwości. Ale z boku przyglądał się temu inny Superman - starszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony - wraz z żoną, Lois Lane, oraz synem, Jonathanem Kentem. Teraz ten uciekinier ze zniszczonego świata wychodzi z cienia, gotów przejąć pałeczkę po swoim poległym odpowiedniku i wznieść się ku niebu jako największy ziemski superbohater. Nie jest on jednak jedynym ocalałym z Kryptona, który odbył podróż do tej rzeczywistości. Ważną rolę odegra w tej historii pewna sztuczna inteligencja, a jakie zadanie przypadnie w udziale synowi Supermana?

Autorami scenariusza komiksu są uznani twórcy: Peter J. Tomasi (Batman and Robin) i Patrick Gleason (Green Lantern Corps: Recharge), a rysunki wykonali: Doug Mahnke, Jorge Jimenez, Mick Gray, Jaime Mendoza, John Kalisz, Wil Quintana oraz Alejandro Sanchez.

Green Arrow - Śmierć i życie Olivera Queena

Zdjęcie Okładka albumu Śmierć i życie Oliviera Queena / materiały prasowe

Oliver Queen, dyrektor generalny firmy Queen Industries, jest playboyem z wyższych sfer i filantropem. Jednak nocami patroluje ulice Seattle jako Green Arrow, obrońca uciśnionych i bojownik o sprawiedliwość społeczną.

Ale jak zwalczać elitaryzm, jeśli należy się do elity? Takie pytanie musi zadać sobie Oliver, gdy zakocha się od pierwszego wejrzenia w gwieździe rocka i superbohaterce Black Canary, która zakwestionuje wszystkie jego przekonania dotyczące ochrony niewinnych. Jakby tego było mało, złowroga organizacja powiązana z bliskimi mu osobami planuje obalenie finansowego imperium Olivera i zamach na jego życie. Czy pozbawiony majątku i przyjaciół Green Arrow zdoła pokonać przymierze zdrajców?

Scenariusz komiksu napisał Benjamin Percy (Nastoletni Tytani), a rysunki wykonali Otto Schmidt (Secret Wars: Korvac Saga) i Juan Ferreyra (New Suicide Squad).

Batman - Jestem Gotham

Zdjęcie Okładka albumu Batman - Jestem Gotham / materiały prasowe

Rozpoczyna się kolejny etap w życiu Batmana. W Gotham pojawiła się para ludzi obdarzonych mocami porównywalnymi z mocą Supermana. Są skłonni poświęcić wszystko w imię uratowania tego, co w mieście nie zostało jeszcze skażone złem, dlatego nadali sobie przydomki Gotham i Gotham Girl. Zaczęli od uratowania życia Batmanowi. Co się jednak stanie, jeśli nowi strażnicy przejdą na stronę zła? Jeśli zaczną obwiniać Mrocznego Rycerza za mrok, który zagraża ich miastu?

W Gotham dochodzi do zdarzeń, w wyniku których zwyczajni ludzie zaczynają wariować, a bohaterowie zmieniają się w potwory. Batman i jego sojusznicy muszą powstrzymać kolejne zagrożenie.

Nową serię firmują uznani autorzy: scenarzysta Tom King (Grayson) i rysownik David Finch (Mroczny Rycerz) przy współudziale tak cenionych twórców jak Scott Snyder (Batman) czy Ivan Reis (Liga Sprawiedliwości).

Suicide Squad - Oddział Samobójców - Czarne więzienie

Zdjęcie Okładka albumu Czarne więzienie / materiały prasowe

Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, Enchantress, Kapitan Bumerang - oto szaleńcy i przestępcy, którzy tworzą tajną jednostkę o nazwie Oddział Samobójców. Zwerbowała ich Amanda Waller, specjalistka od wywiadu wojskowego. Na ich czele postawiła świetnego taktyka, pułkownika Ricka Flaga.

Rząd USA wysyła ich na misje, których nikt inny nie może się podjąć. Kolejne zadanie polega na odzyskaniu potężnej kosmicznej broni z rąk wroga. Bohaterowie będą musieli walczyć o życie w więzieniu zanurzonym setki metrów pod powierzchnią Oceanu Arktycznego, gdzie natkną się na największe zagrożenie, z jakim dotychczas się spotkali. Ilu z nich zginie?

Komiks został stworzony przez sławnego amerykańskiego rysownika Jima Lee (Batman, Superman, Iron Man) oraz cenionego scenarzystę Roba Williamsa (Batman, Harley Quinn, Marsjański Łowca Ludzi).

Kolejne tytuły wydawane po polsku w linii "DC Odrodzenie" w 2017 roku: