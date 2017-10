Jesteś geekiem? Sprawdź czym to grozi!

Jeżeli od czasu do czasu zaglądasz do Internetu i oglądasz amerykańskie seriale pewnie spotkałeś się z pojęciem "geek". Ale kim właściwie jest geek i jak go rozpoznać? Zgodnie ze stereotypem, to facet w grubych oprawkach okularów, z niemodną fryzurą, dziwnie ubrany (może mieć szelki albo sandały) i siedzący gdzieś w rogu z książką albo komputerem. Jak jest naprawdę?

Geek wcale nie jest niedostępnym dziwakiem. Jego hobby to nowe technologie, gadżety i inne niszowe dziedziny. To facet, który lubi dużo wiedzieć i jest na czasie. A to już brzmi znacznie lepiej.

Podczas trzeciej edycji konferencji Talk’N’Roll w krakowskim muzeum Manggha prelegenci starali się zadać kłam stereotypom i odpowiedzieć na pytanie: kim jest geek? Piotr Prokopowicz podczas pierwszej prelekcji poświęcił najwięcej czasu na skonstruowanie współczesnej definicji.

Jak rozpoznać geeka?

Stylu ubioru niekoniecznie wyróżnia geeka. Rozpoznać go można jednak w inny sposób. Jeśli tylko dasz mu szansę, to przekonasz się, że potrafi mówić non stop o swoich zainteresowaniach. Reakcja jego znajomych na moment, gdy geek opowiada o swojej najnowszej pasji może nie być zbyt entuzjastyczna. Jeśli zaufać społecznej teorii różnicy to geekowie mogą być osobami, które zbudowały swoją tożsamość w oparciu o wykluczenie, na przykład ze szkolnej społeczności. Ktoś kolekcjonuje komiksy, ktoś inny buduje roboty w garażu, czyli w powszechnym przekonaniu jest po prostu dziwakiem.

Czym zajmuje się geek?

Geek raczej nie będzie złotą rączką, która naprawi wszystko - od roweru, przez pralkę, po twoje sprawy życiowe. To człowiek, który włożył mnóstwo zaangażowania w poszerzanie wiedzy w swojej dziedzinie. Jeśli już w jego głowie zapali się żarówka z ideą rozwiązania problemu, to trudno będzie go przekonać do czegoś innego. Geek już dawno wszystko przemyślał i rozważył wszystkie za i przeciw. Jeśli czegoś się podejmuje, to będzie upajał się jego wykonywaniem, a końcowy efekt przywita prędzej z satysfakcją, a nie z ulgą.

Jaki jest efekt bycia geekiem?

Wizja, zaangażowanie i pełne poświęcenie jednej dziedzinie to najlepsze warunki do tworzenia innowacji, rozwijania nowych idei czy wysyłania ludzi w kosmos. Dlatego za przełomowymi wynalazkami stoją właśnie geekowie. Wśród tych najbardziej znanych można wymienić Alberta Einsteina, Nikolę Teslę, Elona Muska, Steve’a Jobsa czy Marka Zuckerberga. Dobrym przykładem jest także Richard Feynman - jeden z najbardziej znanych fizyków. Pewnego dnia zaczął się interesować sambą, więc nauczył się grać na instrumencie i osiągnął w tym perfekcję. Potem zainteresowało go łamanie sejfów. Według znanych historii miał włamywać się do sejfów swoich kolegów, żeby przetestować ich zabezpieczenia. Samo określenie "geek" trafiło do popkultury ze względu na skojarzenie z sukcesem ekonomicznym twórców Apple’a, Facebooka czy Google’a. W czasie konferencji, którą wspominaliśmy wcześniej, Piotr Prokopowicz podkreślał, że kiedyś postrzegano tego typu osoby jako niedostępne i nudne. Teraz to się zmieniło.

I ty możesz zostać geekiem!

Geekiem wcale nie jakiś nudny gość z branży IT w starym swetrze. Odrzucamy stereotypy. Wszystko jest dla niego potencjalnie fascynujące i we wszystkim może osiągnąć mistrzostwo. Możesz być geekiem technologicznym, informatycznym, naukowym, kulturowym, sportowym - jak choćby Adam Małysz. Dążenie do rozwoju, osiąganie perfekcji i pełne poświęcenie swojej dziedzinie to trzy cechy, które musi posiadać każdy geek.

A teraz zastanów się: w jakiej dziedzinie sam jesteś geekiem?