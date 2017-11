Niepokojące wizje. Tak będą wyglądały miasta przyszłości?

Motyw mrocznych miast przyszłości jest często wykorzystywany w filmach. Chcecie zobaczyć, jak ucieleśnienie tych wizji może wyglądać za kilkadziesiąt lat np. w Paryżu? Proszę bardzo, oto stolica Francji odpowiednio ucharakteryzowana przez speca od grafiki Paula Chadeissona.

Reklama

W miastach przyszłości rodem z mrocznej fantastyki dominują wysokie wieżowce, latające samochody, zieleń - w najlepszym wypadku - zredukowana jest do absolutnego minimum, a wszystko, najczęściej, dusi się w smogu.

Spokojnie, to tylko filmy, komiksy i inne wytwory artystycznej wyobraźni... Prawda? A co, jeśli jest inaczej? Jeśli tak właśnie będzie wyglądać niebawem nasza planeta?

Reklama

Wizja przyszłości z gier wideo



Z taką właśnie myślą swoje niektóre prace postanowił stworzyć Paul Chadeisson. W jego artystycznych wizjach największe miasta świata odpychają, chociaż jest w nich też coś niepokojąco przyciągającego...

Paul Chadeisson jest freelancerem i specem od wszystkiego, co jest związane z wysokiej klasy grafiką. Fani gier mogą go kojarzyć z takich produkcji jak Blade Runner 2049, Call of Duty, Remember Me czy Final Fantasy XV.

To właśnie przy okazji pracy nad grami powstały m.in. wizje Paryża przyszłości. Zostawiamy was na chwilę zadumy z próbką możliwości artysty: