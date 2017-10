Pontiac firebird trans-am. Uciekaj, jak mistrz kierownicy

Wśród setek marek i dziesiątek tysięcy modeli samochodów tylko nieliczne egzemplarze mogą liczyć na status legendy. W tym przypadku nie ma jednak żadnych wątpliwości, że mówimy o maszynie kultowej.

Pontiac firebird trans-am sławę zyskał pod koniec lat 70., dzięki "roli" u boku Burta Reynoldsa w komedii "Mistrz kierownicy ucieka". Od tego czasu czarny muscle-car ze złotym feniksem na masce jest niekwestionowaną ikoną popkultury.



Jedna z takich ikon jest właśnie na sprzedaż i to chyba najlepiej zachowany egzemplarz na świecie. Od 1979 roku przejechał bowiem jedyne... 65 mil! Przy takim przebiegu można być pewnym, że tym wozem nie uciekał jeszcze żaden z mistrzów kierownicy.



Wyposażony w 6.6-litrowy motor V8 pontiac legitymuje się mocą 350 koni mechanicznych i posiada 3-biegową skrzynię automatyczną. Silnik, tapicerka, lakier i wszelkie podzespoły są w pełni oryginalne. Wóz ma na koncie m.in. nagrodę "Survivor Award" przyznaną mu podczas międzynarodowego zlotu klubu pontiaca w Oakland.



Wóz sprzedaje firma RK Motors Charlotte, która gwarantuje, że w swojej ofercie ma "najlepsze pod kątem inwestycji klasyczne samochody na całej planecie". Historia samochodu jest w pełni udokumentowana i nie brak "kwitów", które potwierdzają, że przez 33 ze swoich 38 lat, samochód należał do jednej rodziny.



Od nowości zachowały się między innymi faktura sprzedaży, karta gwarancyjna, książka serwisowa, instrukcja, broszury z epoki, a nawet oryginalna naklejka na przednią szybę. Dodatkowo w specjalnym segregatorze znajdują się zdjęcia, rachunki i pozostałe zebrane przez właścicieli pamiątki w formie papierowej.



Cena takiego cacka? Dokładnie 159.900 dolarów. My podziękujemy, ale komuś z bardzo zasobnym portfelem polecamy z całego serca i... chyba jednak też trochę zazdrościmy. Bo który z nas w dzieciństwie nie chciał choć przez chwilę być jak Burt Reynolds?