"Przeżyć: metoda Houellebecqa". Recepta na szczęście legendy rocka

- Ludzie cię obrażają. Wiesz, że to frajerzy, ale oni wygrywają, a ty nie możesz nic z tym zrobić - mówi Iggy Pop. W filmie "Przeżyć: metoda Houellebecqa" daje receptę na to, jak nie rezygnować ze swoich marzeń i zwyciężyć mimo przeciwności losu. Premiera już 22 września.

Iggy Pop, ikona popkultury, w filmie "Przeżyć: metoda Houellebecqa" (reż. Erik Lieshout, Arno Hagers, Reinier van Brummelen) odgrywa główną rolę - jest po nim swoistym przewodnikiem.



Początek pomysłu na film sięga 1991 roku, kiedy nikomu jeszcze nieznany Michel Houellebecq opublikował esej "Rester vivant" (ang. "To Stay Alive").



Iggy Pop zafascynował się tym skromnym objętościowo tekstem. Rockman w rozterkach pisarza znad Sekwany rozpoznał ból towarzyszący mu na scenie przez wiele lat.

Do tych, którzy zaraz mają się poddać

Esej Houellebecqa jest błyskotliwym zbiorem porad skierowanych do "tych, którzy zaraz mają się poddać".



Muzyk w filmie nie tylko czyta fragmenty tekstu Houellebecqa, ale także opowiada o swoich doświadczeniach i powodach, dla których ten utwór go poruszył.

- Piosenka "Open Up and Bleed" pojawiła się nie wiadomo skąd. Chodzi o to, że w życiu nie dostajesz tego, czego chcesz. Zamiast tego jesteś popychany i przesuwany, a ludzie próbują cię kupić. Ludzie cię obrażają. Wiesz, że to frajerzy, ale oni wygrywają, a ty nie możesz nic z tym zrobić - mówi na ekranie Iggy Pop.



Film "Przeżyć: metoda Houellebecqa" jest pochwałą twórczej wolności. I także zachętą, aby realizować swoje marzenia, co ma wyzwalającą moc.



Twórcy filmu, mimo że opowiadają o cierpieniu, nie odmalowali swojej wizji w czarnych barwach. W filmie znajdziemy zarówno elementy komiczne, jak i tragiczne.



Zdjęcie Początek pomysłu na film sięga 1991 roku / materiały prasowe

W kinach od 22 września

Film, który cieszył się ogromną popularnością widzów podczas 14. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, w kinach już 22 września. Dystrybutorem jest Against Gravity.

