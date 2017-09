Sylvain Runberg - przesympatyczny Belg od nieludzkich morderstw

W Polsce chyba każdy słyszał o sadze "Millenium" Stiega Larssona. Nawet jeśli jej nie czytałeś, to i tak istnieje spora szansa, że widziałeś "Dziewczynę z tatuażem". Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że wykreowane przez szwedzkiego autora postacie "żyją" także na łamach świetnego komiksu...

Sylvain Runberg to jedna z tych osób, które już od pierwszego "cześć" okazują się być kimś o gołębim sercu. Kimś, komu podrzuciłbyś do popilnowania dziecko i bez najmniejszych wątpliwości pożyczył dopiero co kupiony samochód.

Nie spodziewasz się, że ktoś taki może odpowiadać za adaptację "Mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet" - jednej z najmroczniejszych książek ostatnich lat. Z tym przesympatycznym, ale i zaskakującym scenarzystą udało mi się porozmawiać w dniu rozpoczęcia Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Co jeszcze kryły jego ciepły głos i szeroki uśmiech?



Michał Ostasz, ON.interia.pl: Złośliwi mogliby powiedzieć, że Stieg Larsson odwalił już za ciebie całą robotę, bo przecież bazą dla scenariusza jest jego książka. Jak czasochłonne i wymagające jest przygotowanie adaptacji?



Sylvain Runberg: Przez ostatnie 15 lat mojego życia dzieliłem swój czas między Francję i Szwecję. Książkę Larssona poznałem na długo przed tym, jak stała się międzynarodowym fenomenem.



- Znajomi podpowiedzieli mi, że ze względu na studia, które ukończyłem - historię polityki - powinienem przyjrzeć się bliżej trylogii Millenium. Bardzo mi się spodobała, głównie ze względu na kontekst zarówno polityczny, jak i feministyczny, a dodatkowo spora jej część rozgrywała się w Sztokholmie - mieście, które świetnie znałem. Powiem więcej: codziennie przechodziłem obok miejsca, gdzie Larsson umieścił biuro fikcyjnego miesięcznika Millenium, a mieszkanie książkowego Mikaela Blomkvista (głównego bohatera sagi Larssona - dop. red.) znajdowało się 300 metrów od mojego!



- Mówię o tym nie bez przyczyny. Znajomość Sztokholmu sprawiła, że w mojej głowie pojawiły się pomysły na opowiedzenie tej historii na nowo. Dodatkową motywacją było to, że przez ostatnie półtorej dekady w stolicy, jak i całej Szwecji sporo się zmieniło. Odświeżenie wydało się więc naturalnym wyborem. Zależało mi na tym, aby czytelnicy książek Larssona oraz ci, którzy widzieli ich filmowe adaptacje mogli zobaczyć coś nowego, unikalnego również w moim dziele.



Od jak dawna trwały prace nad komiksowym Millenium? Czy miałeś okazję spotkać się z twórcą pierwowzoru przed jego śmiercią i powiedzieć mu o swoich planach?



- Niestety nie. Komiks zacząłem tworzyć dopiero kilka lat po śmierci Stiega Larssona. Udało mi się jednak porozmawiać z jego bliskimi, a także wydawcą jego książek. Spodobało im się moje podejście do materiału źródłowego i dostałem od nich "zielone światło".



Mimo że twój rysownik - Jose Homs - jest z Hiszpanii, to biorąc do ręki komiks Millenium i tak czuje się jego charakterystyczną "belgijskość". Jak wy to zrobiliście? (śmiech)



- Wynika to chyba ze sposobu prowadzenia narracji. Nasze belgijskie komiksy znacząco różnią się od tych wydawanych w Stanach Zjednoczonych. Na tej samej ilości stron w komiksie belgijskim "zmieści się" więcej scenariusza, niż w zeszycie amerykańskim. Wynika to z faktu, że my upychamy na strony więcej paneli i dialogów, a do tego same albumy są wydawane większych formatach dzięki czemu ilustratorzy mogą zawrzeć w swoich rysunkach więcej detali.

Zdjęcie Musisz wybierać najważniejsze i najciekawsze fragmenty i zrobić to tak, aby po drodze nie zniknął gdzieś wydźwięk całości - Sylvain Runberg / materiały prasowe

Mam rozumieć, że to również sposób na to, aby zmieścić kilkusetstronicową książkę w liczącym nieco ponad sto kartek albumie komiksowym? To chyba było nie lada wyzwanie...



- Żebyś wiedział! Ale to zawsze problem z adaptacjami - i to nieważne, czy mówimy tu o książce czy komiksie. Musisz wybierać najważniejsze i najciekawsze fragmenty i zrobić to tak, aby po drodze nie zniknął gdzieś wydźwięk całości. Sprawę ułatwia jedynie to, że często liczące sobie setki słów opisy zamieniają się w obrazki. W ten sposób oszczędza się najwięcej miejsca.

Jak współpracowało ci się ze wspomnianym już rysownikiem z Hiszpanii? Powiedzmy sobie szczerze - nie wydaje się on oczywistym wyborem na ilustratora chłodnego, skandynawskiego kryminału...



- Pracuję z artystami z różnych części świata. Kiedy tworzyłem serię "Konungar" o wikingach nawet nie widziałem jej rysownika na oczy. Powiem więcej - nawet z nim bezpośrednio nie rozmawiałem, gdyż pochodzi z Chin i nie mówi po angielsku. Jednakże w tym przypadku bardzo zależało mi na tym, aby ilustrator zobaczył Szwecję i Sztokholm na własne oczy i poczuł ich atmosferę. Tak też zrobiliśmy. Homs przyjechał i zrobiłem mu wycieczkę szlakiem Millenium po stolicy. To naprawdę zrobiło ogromną różnicę i efekty naszego wspólnego tripu widać w komiksie. Dalsza współpraca przebiegała już na odległość. Jose przysyłał mi wstępne szkice, które opiniowałem, a później całe, gotowe już strony. Świetnie się dogadywaliśmy.

Zdjęcie Znajomość Sztokholmu sprawiła, że w mojej głowie pojawiły się pomysły na opowiedzenie tej historii na nowo. Dodatkową motywacją było to, że przez ostatnie półtorej dekady w stolicy, jak i całej Szwecji sporo się zmieniło - Sylvain Runberg / materiały prasowe

Piszesz nie tylko komiksową sagę Millenium, która dotyka tak trudnych tematów jak przemoc, gwałt i nienawiść. W twoim dorobku znajdziemy także dzieła z takich gatunków, jak science-fiction i fantasy. W jakiej konwencji czujesz się najlepiej?

- Pisze mi się tak samo niezależnie od gatunku, gdyż i tak najważniejsze są postacie. Musisz nadać im odpowiednie motywacje i sprawić, aby czytelnik chciał w nie uwierzyć niezależnie od tego, czy to piszesz o dziennikarzach śledczych ze Sztokholmu, czy o wikingach walczących z zionącymi ogniem smokami.

Przeniosłeś powieść Larssona do medium jakim jest komiks. Interesuje mnie, co sądzisz o filmowych adaptacjach Millenium. Masz swoją ulubioną?



- Szwedzkim filmom z Noomi Rapace i Mikaelem Nyqvistem udało się bezbłędnie oddać gęstą atmosferę książki i klimat Sztokholmu. Z kolei amerykańska "Dziewczyna z tatuażem" była niezwykle interesująca i podeszła do całej historii trochę inaczej. Co ciekawe, Szwecja nie wygląda w tym filmie jak Szwecja (śmiech). Sam David Fincher (reżyser - dop. red.) powiedział, że żałuje, iż nie odwiedził tego kraju przed rozpoczęciem zdjęć, bo wtedy jego dzieło wyglądałoby zupełnie inaczej...

Rozmawiał Michał Ostasz