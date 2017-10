UX design. Dlatego tak trudno odłożyć smartfona

Codziennie korzystasz z Facebooka, Twittera, Snapchata, Instagrama i wielu innych aplikacji. Pochłania to Twój czas, wiesz, że często go w ten sposób marnujesz, ale nie możesz się oderwać. Też tak robisz i jest Ci z tym źle? Mamy dobrą wiadomość – wiemy, czyja to sprawka.

Reklama

Potrafisz wyobrazić sobie życie bez Internetu? No właśnie. Niemal nieograniczony dostęp do sieci ułatwia nam życie, ale również potrafi zmarnować kilka godzin dziennie, a może nawet uzależnić. Pomyśl, ile razy zamierzasz sprawdzić tylko jedną małą rzecz, a wyjście z czarnej dziury mediów społecznościowych zajęło nie minuty, a godziny? Pomiędzy rzuceniem okiem na newsy a obejrzeniem 40 filmików z zabawnymi zwierzętami jest cienka i łatwa do przekroczenia granica. A za jej istnienie są odpowiedzialni specjaliści od User Experience Design (UX).

Wraz z rosnącą popularnością Internetu dostrzeżono, jak ważne jest projektowanie i jak znaczącą rolę odgrywa w całym procesie jego użytkowania User Experience Design. UX to projektowanie doświadczeń dla użytkownika. To skupienie się na nim, przy jednoczesnym dbaniu o spełnienie celów biznesowych. Bezbłędny UX jest subtelny i nie nadużywa cierpliwości użytkownika, dzięki czemu potrafi wręcz uzależnić.

Jak oni to robią?

Reklama

Tak jak w przypadku każdego dobrego designu, prace nad UX wymagają analizy i odpowiednich narzędzi, które pomogą osiągnąć wyznaczony cel. W dążeniu do zrozumienia potrzeb użytkownika korzysta się z metod, które większości kojarzą się z socjologicznymi czy psychologicznymi badaniami.

W poznaniu użytkownika, jego zachowania i potrzeb korzysta się z ankiet, eye trackingu, pogłębionych wywiadów i rozmaitych testów. Zresztą nie tylko narzędzia przenikają się z naukami społecznymi. UX designerzy muszą posiadać też wiedzę z podstaw psychologii i socjologii. Wiedząc, jak zachowują się użytkownicy, którzy będą korzystać z ich produktów, pamiętając o znaczeniu kolorów dla percepcji czy znając podstawowe błędy poznawcze, często decydujące o tym, jak postrzegamy świat, mogą zaprojektować produkt, który będzie zarówno estetyczny, jak i użyteczny.

W pracy UX designera istotne jest również obycie w sferze kultury i stałe śledzenie bieżących trendów. Inspiracja do nowych rozwiązań może znajdować się wszędzie, więc jak w każdym zawodzie, który opiera się na kreatywności, warto poszerzać swoją wiedzę. Jak wygląda to w praktyce?

Haczyk na użytkownika

A Hook to pojęcie znane w UX jako projektowane produktu w taki sposób, aby wyrobić u niego nawyk korzystania z aplikacji. W skrócie oznacza to, że użytkownicy będą używać danego produktu, czy to im się podoba, czy nie.

Projektowanie strony internetowej czy aplikacji nie ogranicza się tylko do świetnej szaty graficznej (User Interface) i solidnego kodu, ale polega również na zaplanowaniu całej interakcji klienta z produktem. Istota UX Designu to zrozumienie użytkowników i założeń biznesowych, aby pogodzić i usatysfakcjonować obie strony. Jak to wygląda w praktyce? Łatwo to pokazać na przykładzie Facebooka.

Zdjęcie I przewijamy... i przewijamy. Dzieje się tak w każdej sytuacji. Nawet na imprezie / ©123RF/PICSEL

Niekończące się scrollowanie

Masz wrażenie, że na Twojej osi czasu pojawiają się tylko treści, które angażują Twoją uwagę? Sprytny algorytm wie dokładnie, co Cię interesuje, co chcesz zobaczyć i jaki content zatrzyma Cię na dłużej. To pułapka zastawiona na użytkowników. Facebook skupia się na interakcjach użytkowników. Nie może odbyć się to bez głębokiej znajomości ich zachowań - w tym przypadku 2.01 miliarda ludzi na całym świecie, którzy aktywnie korzystają z tego produktu każdego miesiąca.

Skuteczność FB jest tak duża, ponieważ jego algorytm rozumie nasze potrzeby i oczekiwania. Społeczna akceptacja, chęć bycia lubianym i popularność wyrażaną ilością like’ów, zaangażowanie w dzielenie się swoim życiem z innymi czy FOMO (Fear of Missing Out) to tylko kilka z przykładów, dlaczego Facebook jest tak popularny.

W mediach społecznościowych oprócz ilości ważne jest również, aby za każdym razem wyświetlić inną treść. Można to porównać do nawyku zaglądania do lodówki. Gdy ją otwierasz i widzisz ciągle te same produkty, nie nabierzesz apetytu tak szybko, gdybyś za każdym widział tam coś innego. Facebook jak i Twitter, LinkedIn czy Pinterest używa Infinite scrolling, technologii, która ładuje i wyświetla nowe treści automatycznie przy dotarciu do końca strony. Dlatego średni czas wizyty na Facebooku to aktualnie 35 minut dziennie!

Warto jednak wiedzieć, że Infinite scrolling nie zawsze jest rozwiązaniem, które zapewnia sukces. Przeciwieństwem tego rozwiązania jest paginacja, czyli dzielenie treści na oddzielne strony. To rozwiązanie rekomendowane dla sklepów internetowych i platform skupionych na wyszukiwaniu konkretnego zapytania (np. Google) w celu ułatwienia nawigacji.

UX design jest wszędzie

Tracisz zasięg i masz wolniejsze połączenie internetowe? Widzisz animację ładowania treści, która sygnalizuje, że dzieli Cię już tylko moment od wyświetlenia nowego contentu. W innym wypadku mógłbyś pomyśleć, że coś działa nie tak i opuścić stronę. Nawet prosta animacja trzech kropek sugerująca, że nasz rozmówca coś do nas pisze lub właśnie teraz ktoś dodaje kolejny komentarz do dyskusji, sprawia, że zachowujemy się inaczej i nerwowo trwamy w oczekiwaniu.

Potęga UX designu leży w szczegółach i detalach. Niezauważalnych, ale bezwzględnych i cały czas oddziałujących. Cele biznesowe mogą być w pełni zrealizowane dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie potrzeby i oczekiwania użytkownika.

Marcin Blicharz

Autor jest UX Designerem z sześcioletnim doświadczeniem - pracował dla startupów i firm w Polsce, Kanadzie i Australii; obecnie związany jest z 10Clouds.

Jego specjalizacją jest projektowanie metodą HCD (Human Centred Design), a pasją tłumaczenie technologii na język designu, czyli sprawianie że procesy i technologie są czytelne i przyjazne.