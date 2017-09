Wrześniowe nowości komiksowe: Powrót Bradla i antologia kultowego Relaxu

Powrót do szkoły? Raczej powrót do ukochanych komiksowych serii. We wrześniu do sklepów trafi długo oczekiwany drugi tom albumu Bradl oraz kolejna część antologii Relax. Poza tym dużo nowości - i to nie tylko superbohaterami!

Bradl, tom 2

Zdjęcie Okładka albumu Bradl / materiały prasowe

Kazimierz Leski powraca w drugim tomie serii Bradl autorstwa Tobiasza Piątkowskiego i Marka Oleksickiego! Wraz z nieuchwytnym dla wroga oficerem polskiego wywiadu zwiedzimy zadymione knajpy okupowanej Warszawy, w których przy dźwiękach piosenek Mieczysława Fogga można spotkać miłość życia. Zajrzymy też do zapomnianych tuneli pod miastem, gdzie w mroku czają się tajemnice przeszłości.

Korzystanie z tajnych skrytek, werbunek agentów, ucieczki przed łapankami - oto codzienność Bradla i jego organizacji szpiegowskiej: Muszkieterów. Tym razem Leski będzie musiał zmierzyć się z wrogiem, którego sam stworzył...

Opowieść utrzymana jest w eleganckiej stylistyce noir, stanowiącej idealną oprawę przygód nieustraszonych szpiegów z czasów II wojny światowej.

Album został wzbogacony o wstęp historyczny dr. Andrzeja Zawistowskiego, szkice poszczególnych kadrów i postaci oraz zdjęcia okupowanej Warszawy.

Relax - Antologia opowieści rysunkowych, tom 2

Zdjęcie Okładka albumu Relax / materiały prasowe

Drugi tom antologii prezentującej wybór prac artystów z magazynu "Relax". "Relax" to najważniejsze pismo w historii polskiego komiksu. Ukazywało się w latach 1976-1981 i ukształtowało całe pokolenie miłośników opowieści obrazkowych.

Na łamach "Relaxu" publikowali najważniejsi polscy rysownicy, których komiksy są czytane do dziś, m.in. Waldemar Andrzejewski, Janusz Christa, Edward Lutczyn, Witold Parzydło, Grzegorz Rosiński, Jacek Skrzydlewski, Marek Szyszko czy Jerzy Wróblewski.



Niniejsza antologia prezentuje wybór prac tych artystów z łamów pisma - komiksy humorystyczne, fantastyczne, wojenne, historyczne. Dla dawnych czytelników "Relaxu" będzie wspaniałym powrotem do czasów dzieciństwa, młodszym przybliży dzieła ze złotego okresu polskiej sztuki komiksowej.

GNAT. Kant kontratakuje, czyli przesilenie, tom 2

Zdjęcie Okładka albumu Gnat / materiały prasowe

Drugi z trzech tomów przygodowej sagi fantasy. Wydarzenia nabierają tempa. Chwat Gnat przeżywa kolejne wspólne przygody ze swoimi kuzynami - cwanym Kantem Gnatem i nieodpowiedzialnym Chichotem Gnatem. Muszą zmagać się z całą plejadą groźnych przeciwników, na czele z tajemniczym Zakapturzonym oraz przywódcą szczurostworów, Króldokiem, którzy służą mrocznemu Władcy Szarańczy. Na drodze bohaterów staje też potężny górski lew. Zarówno Gnatowie, jak i wojownicza Zadra dowiadują się coraz więcej o swoim przeznaczeniu.

W oryginale seria Gnat (oryg. Bone) liczy pięćdziesiąt pięć zeszytów, wydanych w latach 1991-2005. Jej autor, Jeff Smith, czerpał inspirację z wielu źródeł. Dzięki temu powstał ogromny, zachwycający świat, a pełne rozmachu przygody bohaterów zabarwione są dużą dawką humoru.

Komiksy z serii Gnat zdobyły wiele nagród, w tym najważniejsze wyróżnienia w branży: dziesięć Nagród Eisnera i jedenaście Nagród Harveya.

Czarny młot. Tajna geneza, tom 1

Zdjęcie Okładka albumu Czarny Młot / materiały prasowe

Pierwszy tom serii o nietypowej grupie superbohaterów.

W trakcie walki z wrogiem zagrażającym całemu światu najwięksi bohaterowie Spiral City zostali przeniesieni do równoległej rzeczywistości, w której nikt nie słyszał o ich dokonaniach. Co gorsza, zostali uwięzieni w ciałach nie do końca odpowiadających ich osobowościom. Herosi czują się zapomniani i odrzuceni. Z nieznanych powodów muszą mieszkać na małej farmie, a tajemnicza siła, której nie są w stanie pokonać, nie pozwala im się wydostać poza granice pobliskiego miasteczka. Nie mogą uciec, nie mogą wrócić do domu...

Autorem scenariusza jest Jeff Lemire, twórca Opowieści z hrabstwa Essex czy Sweet Tooth, a komiks zilustrował Dean Ormston, znany z takich serii jak Sędzia Dredd, Sandman czy Lucyfer.

Lanfeust z Troy, tom 1

Zdjęcie Okładka albumu Lanfeust / materiały prasowe

Pierwszy tom zbiorczego wydania jednej z najsłynniejszych serii fantasy!

Troy to świat, w którym czary są elementem codziennego życia. Każdy człowiek posiada jakiś magiczny dar - mały lub duży, mniej lub bardziej przydatny. Jedni potrafią zmieniać wodę w lód, inni wywoływać pragnienie lub świerzb, a jeszcze inni przenosić się z miejsca na miejsce. Dar Lanfeusta polega na topieniu metalu wzrokiem, dlatego w rodzinnej osadzie został uczniem kowala. Jednak po dotknięciu niezwykłego miecza w młodzieńcu budzi się moc wyjątkowa: absolutna i nieograniczona.

W towarzystwie mędrca Nikoleda i jego dwóch pięknych córek Lanfeust wyrusza do miasta Eckmul będącego sercem Troy. Tak zostaje wciągnięty w wielką rozgrywkę, w trakcie której przeżyje mnóstwo strasznych i jednocześnie wesołych przygód.

Wszystkie serie rozgrywające się w świecie Troy (m.in. Zdobywcy Troy, Trolle z Troy) wymyślił słynny francuski scenarzysta Christophe Arleston. Autorem rysunków do Lanfeusta z Troy jest Didier Tarquin, twórca ilustracji także do innych opowieści o tym samym bohaterze: Lanfeust w kosmosie i Odyseja Lanfeusta.

Komiks tylko dla dorosłych!

Zamrożone dusze, tom 1

Zdjęcie Okładka albumu Zamrożone dusze / materiały prasowe

Kontynuacja trylogii Millennium szwedzkiego pisarza Stiega Larssona. Znany scenarzysta Sylvain Runberg wraz z utalentowaną rysowniczką Belen Ortegą tworzą nowe przygody bohaterów sagi o dziennikarzu czasopisma "Millennium" Mikaelu Blomkviście i niezwykłej hakerce Lisbeth Salander.

Lisbeth i jej przyjaciele z Republiki Hakerów chcą dokonać cyfrowego włamania wieku: zamierzają zinfiltrować gigantyczną bazę danych szwedzkich służb specjalnych i wyjawić zawarte tam ponure tajemnice. By tego dokonać, najpierw będą musieli stawić czoło tajemniczej i gotowej na wszystko grupie Sparta, chcącej zdobyć te same informacje. Równocześnie Blomkvist prowadzi dochodzenie w sprawie Stena Windoffa, lidera skrajnej prawicy, która niedługo może przejąć władzę w Szwecji, wykorzystując kryzys uchodźczy. Dwójka bohaterów musi się wspierać, aby zatriumfowała prawda.

Autorami serii są Sylvain Runberg, belgijski scenarzysta kilkudziesięciu serii kryminalnych, historycznych i fantastycznych (m.in. znanej w Polsce trylogii Konungowie), oraz hiszpańska rysowniczka Belen Ortega, która wcześniej zdobyła popularność dzięki komiksowi Himawari.

Zamek z piasku, który runął, tom 3

Zdjęcie Okładka albumu Zamek z piasku, który runął / materiały prasowe

Trzeci i ostatni tom komiksowej adaptacji słynnej trylogii Millennium szwedzkiego pisarza Stiega Larssona.

Po masakrze w Gosseberdze ciężko ranny Zalaszenko zostaje przewieziony do szpitala, siłacz Niedermann ucieka, a Lisbeth Salander znika bez śladu. Ani policja, ani dziennikarz śledczy Mikael Blomkvist nie wiedzą, czy młoda hakerka przeżyła rzeź. Tymczasem odradza się - rozwiązana wiele lat wcześniej po upadku państw komunistycznych - Sekcja Specjalna tajnej szwedzkiej policji politycznej. Starzy agenci chcą za wszelką cenę zatrzeć ślady swojej dawnej działalności obejmującej też współpracę z Zalaszenką. Nie cofną się przed najgorszą zbrodnią, byle nie wyszły na jaw ich tajemnice. Czy Blomkvistowi uda się znaleźć sojuszników na tyle silnych, by przeciwstawić się wpływowym członkom sekcji?

Autorami komiksu są Sylvain Runberg, belgijski scenarzysta kilkudziesięciu serii kryminalnych, historycznych i fantastycznych (m.in. trylogii Konungowie) oraz dwaj hiszpańscy rysownicy: José Homs (Red Sonja, Orbital) i Manolo Carot, pseudonim Man (En sautant dans le vide, Le Client).

Komiks tylko dla dorosłych!

Kaznodzieja, tom 2

Zdjęcie Okładka albumu Kaznodzieja / materiały prasowe

Drugi z sześciu tomów nowego wydania komiksowego bestselleru.

Seria, która wywarła wielki wpływ na nowoczesny amerykański komiks. Naturalistycznie ukazana historia teksańskiego duchownego, nawiedzonego przez nadnaturalny byt łączący w sobie moce nieba i piekła. Tytułowy kaznodzieja, Jesse Custer, usiłuje odnaleźć Boga, by zmusić go do wzięcia odpowiedzialności za cierpienia ludzi.

W tym tomie pastor i jego dziewczyna Tulip jadą do San Francisco, gdzie trafiają na bal do niejakiego Jesusa de Sade’a. Jessem zaczyna interesować się tajemnicza organizacja Graal. Poznajemy też losy ojca Jesse’ego w Wietnamie oraz historię przemiany Cassidy’ego w wampira.

Autorem scenariusza jest irlandzki twórca, laureat Nagrody Eisnera, Garth Ennis, znany fanom komiksu również m.in. z takich tytułów jak: Punisher, Hellbazer, Hitman, Judge Dredd. Rysunki są dziełem Steve’a Dillona, wieloletniego współpracownika Ennisa, autora licznych prac z Sędzią Dreddem dla magazynu "2000 AD" oraz rysunków do serii Hellblazer i Punisher.

Komiks tylko dla dorosłych.

Hulk: Koniec i inne opowieści

Zdjęcie Okładka albumu Hulk: Koniec i inne opowieści / materiały prasowe

Kolekcja trzech niezapomnianych opowieści o Hulku - najsilniejszym superbohaterze wszech czasów.

Autorem dwóch z nich jest laureat Nagrody Eisnera, powieściopisarz i scenarzysta Peter David (The Incredible Hulk, X-Factor), o którym mówi się, że na nowo zdefiniował postać Hulka. W pierwszej, mistrzowsko narysowanej przez George’a Péreza (Avengers, Infinity Gauntlet), poznajemy porywającą wizję przyszłości, w której wojna nuklearna doprowadziła ludzkość na skraj zagłady. Przeniesiony w czasie Bruce Banner musi stawić czoło wrogowi, którego tylko on może pokonać - a także stanąć do ostatniej bitwy ze swoimi demonami.

W drugiej opowieści, którą narysował Dale Keown (The Incredible Hulk), towarzyszymy Hulkowi w wędrówce po postapokaliptycznym świecie, w którym nie został już nikt oprócz niego. Czy pozostawiony sam sobie zielony olbrzym zdoła zachować choć odrobinę człowieczeństwa?

Trzecia historia przedstawia pozbawionego pamięci Bruce’a Bannera podczas rozpaczliwej ucieczki ulicami Paryża. Ktoś najwyraźniej chce nagiąć do swojej woli jego potworne alter ego... Scenarzystą tej pełnej akcji opowieści jest Joe Keatinge (Glory), laureat Nagród Eisnera i Harveya. Rysunki stworzył polski twórca Piotr Kowalski (Gail, Sex).



All-New X-Men: Jeden z głowy, tom 5

Zdjęcie Okładka albumu All-New X-Men / materiały prasowe

Piąty tom serii o oryginalnych X-Men, którzy przenieśli się do współczesności. Jean Grey zdołała uciec sprzed kosmicznego trybunału Shi’ar, wygląda jednak na to, że wróciła na Ziemię odmieniona. Co to oznacza dla niej samej - oraz dla reszty X-Men? Tymczasem Bractwo Złych Mutantów wciąż czyha na nastoletnich mutantów...

Za scenariusz tego albumu odpowiada wielokrotnie nagradzany Brian Michael Bendis (Era Ultrona, Strażnicy Galaktyki, Ultimate Spider-Man). Autorami rysunków są Stuart Immonen (Sam strach, Ultimate Spider-Man) oraz David Marquez (Civil War II, Invincible Iron Man).

Guardians of the Galaxy (Strażnicy Galaktyki): Strażnicy w rozsypce, tom 4

Zdjęcie Okładka albumu Strażnicy Galaktyki / materiały prasowe

Czwarta odsłona przygód słynnej kosmicznej drużyny superbohaterów. Po zniknięciu Star-Lorda Strażnicy Galaktyki potrzebują świeżej krwi w zespole. Właśnie szykują się na przyjęcie nowych członków - Venoma i Kapitan Marvel - gdy pojawia się niespodziewane zagrożenie, które może doprowadzić do rozpadu drużyny. Gdzie się podział Peter Quill? Jakie konsekwencje dla Ziemi będzie miało jego zniknięcie? I czy Star-Lord zdoła uciec nowemu, tajemniczemu wrogowi bez pomocy Strażników?

Scenarzystą tej historii jest wielokrotnie nagradzany Brian Michael Bendis (Era Ultrona, Ultimate Spider-Man, Uncanny X-Men), a za rysunki odpowiada Nick Bradshaw (Astonishing X-Men, Wolverine i X-Men). Dodatkowo w albumie znajdują się dwie opowieści autorstwa Dana Abnetta i Andy’ego Lanninga, znanych z wcześniejszych przygód Strażników Galaktyki.

Wolverine: Trzy miesiące do śmierci, tom 1

Zdjęcie Okładka albumu Wolverine / materiały prasowe

Po utracie zdolności regeneracji Wolverine chce coś udowodnić. Jednak zanim znów stawi czoło Sabretoothowi, musi stać się silniejszy niż kiedykolwiek - choć będzie to znacznie trudniejsze, niż mu się wydaje. Ile trzeba, by Logan odwrócił się od swojej szkoły i przyjaciół z X-Men? Czy naprawdę dołączył do grupy złoczyńców? Czy zdoła pokonać swoje demony, czy też na zawsze przejdzie na ciemną stronę?

Autorem tej historii jest pisarz i scenarzysta Paul Cornell, znany między innymi z powieści i komiksów ze świata Doctora Who. Rysunki stworzyli Ryan Stegman (The Superior Spider-Man) i Gerardo Sandoval (Venom).

Cienie Imperium - Ewolucja

Zdjęcie Okładka albumu Cienie Imperium / materiały prasowe

Niewydana dotąd w Polsce kontynuacja kultowego komiksu Cienie Imperium, której akcja rozgrywa się wkrótce po wydarzeniach z filmu Powrót Jedi. Przywódca przestępczej organizacji Czarne Słońce, książę Xizor, zginął z ręki Dartha Vadera. Zabójczyni, która była prawą ręką Xizora - android Guri - szuka sobie miejsca w galaktyce. Jej cybernetyczny umysł skrywa cenne tajemnice, więc Guri staje się pożądaną zdobyczą, ściganą zarówno przez łowców nagród, jak i przez rebeliantów z Lukiem Skywalkerem na czele.

W kolekcji Star Wars Legendy prezentujemy najciekawsze pozycje z dorobku wydawnictwa Dark Horse Comics, które przez ćwierć wieku publikowało komiksy osadzone w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Garbate szczęście, tom 5

Zdjęcie Okładka albumu Jonah Hex / materiały prasowe

Brutalne, barwne, makabryczne, dowcipne i chwilami wzruszające historie zebrane w tym tomie ukazują dalsze losy Jonaha Hexa, oszpeconego żołnierza konfederatów, który został łowcą nagród. Jego wędrówki po Dzikim Zachodzie stały się legendarne. Ludzie, których spotykał na swojej drodze, chcieli albo się z nim sprzymierzyć, albo pchnąć go nożem w plecy. Pod koniec XIX wieku Ameryka była jeszcze młoda, a Hex przemierzał swój kraj wzdłuż i wszerz: od niebezpiecznych ulic Nowego Jorku, przez nawiedzone miejsca krwawych zabójstw, aż po śmiertelnie groźne pogranicze.

Scenarzyści Justin Gray i Jimmy Palmiotti pracowali razem z wybitnymi artystami: Jordim Bernetem i Russem Heathem, oraz z Rafą Garresem, Giuseppe Camuncolim i Johnem Higginsem. Wspólnie stworzyli cykl mocnych opowieści, które ożywiły legendę amerykańskiego westernu, a jednocześnie stały się hołdem dla gatunku i dla samej postaci największego antybohatera Dzikiego Zachodu.