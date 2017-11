Mężczyzna idealny. Czy nim jesteś?

Czasy się zmieniają, postęp wchodzi drzwiami i oknami, ale pewne pierwotne reguły się nie zmieniają... W tym reguły dotyczące męskiej atrakcyjności. Badania naukowe oparte na rankingach popularnego w Londynie portalu ze zdjęciami mężczyzn pokazały, że zarówno kobietom, jak i mężczyznom najbardziej podobają się panowie, po których widać, że mają siłę i odpowiednie zasoby materialne.

Kryzys męskości tego akurat stereotypu nie obalił. Pisze o tym czasopismo "Feminist Media Studies".



Autorki pracy - Adrienne Evans ze School of Media and Performing Arts przy Coventry University i Sarah Riley z Psychology Department, Aberystwyth University - przeanalizowały wskazania popularnego portalu TubeCrush . Jego użytkownicy, kobiety i mężczyźni, zamieszczają wykonane w metrze zdjęcia atrakcyjnych mężczyzn. Zdjęcia mają być zrobione bez wiedzy samych bohaterów fotografii, którzy nie powinni mieć także pojęcia o tym, że trafiają do internetu. Na portalu każde zdjęcie jest oceniane.

Evans i Riley przeanalizowały fotografie umieszczone na TubeCrush od 2014 roku, sprawdziły ich oceny i na tej podstawie opisały kanon męskiej urody obowiązujący w drugiej dekadzie XXI wieku.

Okazało się, że na publikowanych w serwisie zdjęciach przeważają mężczyźni w strojach sportowych, nieukrywający, że siłownię odwiedzają częściej, niż ustawa przewiduje, a także mężczyźni elegancko ubrani, których strój, zegarki i smartfony sugerują wysoki status materialny. Mimo londyńskiej prawdziwej mieszanki ras i kultur, na TubeCrush najpopularniejsi są mężczyźni rasy białej.

Autorki pracy przyznają, że mimo zmian kulturowych i postulowanej fascynacji różnorodnością, stereotyp białego, silnego, seksownego i zamożnego mężczyzny jako obiektu westchnień - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - trzyma się mocno.

Podobnie silny pozostaje wzorzec roli mężczyzny jako ojca - choć akurat w tym wydaniu bohaterowie zdjęć na TubeCrush pojawiają się zdecydowanie rzadziej.

- Od ubranych w garnitury pracowników z City po wytrenowanych przez godziny spędzone na siłowni mężczyzn w szortach i podkoszulkach - zdjęcia z TubeCrush pokazują, że wciąż celebrujemy męskość spełnioną w postaci pieniędzy i mięśni - przyznaje Adrienne Evans.

- Zamożni, seksowni mężczyźni klasy średniej przedstawiają swe ciało nie w kategoriach politycznych, jak chciałyby feministki, ale jako czytelny obiekt pożądania. W przypadku tego portalu sprawa traktowana jest z przymrużeniem oka, ale w praktyce potwierdza tradycyjne miejsce mężczyzny w społeczeństwie - komentuje badaczka.

Autorki pracy stwierdzają, że choć społeczeństwo wydaje się kierować w stronę postępu, nasze pożądanie wciąż kręci się wokół siły i pieniędzy.

Trudno się z tym nie zgodzić.