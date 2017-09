Seks między przyjaciółmi zasługuje na naukowe spojrzenie

Przyjaciele, którzy uprawiają ze sobą seks, uzyskują niższą satysfakcję ze związku, niż tradycyjne pary, ale częściej realizują swoje seksualne fantazje. Jest też wśród nich więcej osób o cechach makiawelizmu i psychopatii – wynika z badań przeprowadzonych przez psycholożki.

To, czy istnieje zależność między Ciemną Triadą (makiawelizm, psychopatia i narcyzm) a byciem w relacji "przyjaciele z dodatkowymi korzyściami" (ang. friends with benefits - FWB), sprawdzały Dagna Kocur z Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) oraz studentki Agnieszka Buczek (UŚ) i Agnieszka Puchała z Uniwersytetu Łódzkiego. Przeanalizowały one funkcjonowanie w takiej relacji w trzech kontekstach: satysfakcji ze związku, satysfakcji seksualnej, a także wybranych elementów życia seksualnego. W tym celu badaczki porównały "przyjaciół od seksu", tradycyjne małżeństwa oraz trwające co najmniej rok związki nieformalne.

Przebadały 14 mężczyzn oraz 18 kobiet pozostających w relacji typu FWB. Wśród tych osób 41 proc. stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, 81 proc. zadeklarowało orientację heteroseksualną, 13 proc. homoseksualną i 6 proc. biseksualną. Do grupy kontrolnej zostały dobrane osoby w tym samym wieku i tej samej płci, pozostające w bliskim związku nieformalnym dłużej niż rok lub będące w związku małżeńskim. Średnia wieku respondentów wyniosła 24 lata.

Okazało się, że członkowie grupy badanej uzyskali wyższe wyniki w zakresie makiawelizmu oraz psychopatii, niż osoby z grupy kontrolnej. Osoby takie cechuje m.in. arogancja, instrumentalizm w traktowaniu innych, nieufność czy brak empatii. Ich satysfakcja ze związku była niższa niż u osób z grupy kontrolnej. Nie zaobserwowano różnic w natężeniu narcyzmu.

Osoby należące do obu grup równie często uprawiały seks i uzyskiwały podobny poziom satysfakcji seksualnej. Jednak "przyjaciele od seksu" częściej realizowali swoje fantazje erotyczne, niż pary nieformalne i małżeńskie. Uzyskane wyniki nie różniły się wśród osób deklarujących, że przyjaźń między nimi jest głęboka - i takich, które były jedynie znajomymi.

Zdjęcie Mimo częstego spełniania swoich fantazji seksualnych, badani rzadko odczuwali satysfakcję / ©123RF/PICSEL

"Powodem tego zjawiska jest przyzwyczajenie do łamania granic i tabu społecznego przez osoby będące w relacji FWB. Osoby będące w klasycznych związkach prawdopodobnie wstydzą się części swoich fantazji seksualnych przed partnerem. Ich funkcjonowanie nie jest skupione głównie wokół płaszczyzny seksualnej" - oceniają badaczki.

Dlaczego częstsze realizowanie fantazji seksualnych przez osoby będące w relacji FWB nie zwiększa ich poziomu satysfakcji seksualnej? Psycholożki podkreślają, że seksualna satysfakcja u kobiet rośnie wraz z poczuciem władzy w relacji z partnerem. Emocjonalna bliskość jest dużo wyżej na liście kobiecych priorytetów niż - stosunkowo mało istotny orgazm. (Wynika to z badań, przeprowadzonych przez Dagnę Kocur i studentki, w ramach których kobiety były pytane, co jest istotne dla ich poczucia satysfakcji seksualnej. Na liście odpowiedzi znalazły się kolejno: "czuć się emocjonalnie blisko partnera", "zadowolenie seksualne partnera", "swobodnie rozmawiać z partnerem o sprawach seksu" i "mieć orgazm").

W "przyjaźni z dodatkowymi korzyściami" dwie osoby utrzymują ze sobą powtarzalne kontakty seksualne, nie określając jednak tego związku jako romantyczny. Najważniejszą istotą tego typu relacji jest przyjaźń, a seks stanowi jedynie bonus.

Jednak taka definicja nie zawsze ma odzwierciedlenie w realiach przyjacielskiego układu. "Jeśli jednak przyjaźń istniała jeszcze przed zaistnieniem relacji FWB, to celem nadrzędnym i motywacją do rozpoczęcia tego typu relacji był seks. Jeśli przyjaźń zrodziła się po seksie, to osoby wchodzące w FWB także poznały się głównie dla seksu. Jeśli natomiast między osobami będącymi w FWB nie ma przyjaźni i są one tylko znajomymi, to także najważniejszym celem jest dla nich seks. Można więc przypuszczać, że osoby, które wchodzą w relacje FWB, bez względu na występowanie lub niewystępowanie przyjaźni, przede wszystkim kierują się potrzebami seksualnymi i to one stają się dla nich najważniejsze, nie głębokość relacji przyjacielskiej" - analizują autorki publikacji zamieszczonej w "Przeglądzie seksualnym".

Wyniki badań nad relacjami FWB mogą być wykorzystane nie tylko w dziedzinach teoretycznych, jak psychologia społeczna i rozwojowa, ale również w praktyce - w psychoterapii czy terapii seksuologicznej.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk