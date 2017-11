Te buty nie tylko możesz, ale nawet powinieneś spalić

Pasja do obuwia sportowego w połączeniu z talentem artystycznym może przynieść bardzo nieoczekiwane rezultaty…

Na pierwszy rzut oka wyglądają jak miniaturki znanych butów lub gadżeciarskie obuwie dla małego dziecka, jakiego pełno w każdym sklepie sportowym.

Świecące (się) buty

W rzeczywistości to, na co patrzycie to... świeczki. Rosyjski rzeźbiarz i specjalista od rękodzieła postanowił połączyć pasję do butów ze swoim talentem i dorabiać w ten sposób na życie.

Efektem jego pracy są świeczki, ale też mydła i magnesy na lodówkę inspirowane kultowymi modelami spod znaku Nike, takimi jak Air Jordan, Air More Uptempo czy Air Max.

Praca nad detalami

Przygotowanie każdego modelu jest bardzo pracochłonne. Najpierw powstaje forma, a następnie przychodzi m.in. czas na mozolne rzeźbienie detali charakterystycznych dla danej pary, a także sznurówek i logo.

Wykonane ręcznie świeczki są zawsze dobrym pomysłem na prezent. Propozycja Rosjanina firmowana marką "What The Shape" jest o tyle ciekawa, że równie dobrze sprawdzi się jako suwenir dla faceta.

Cena waha się od 10 do 15 dolarów za parę.