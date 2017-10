Thor murem za Owsiakiem

Chris Hemsworth, czyli filmowy Thor, wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Australijki aktor w sesji okładkowej dla magazynu "Esquire" wystąpił z charakterystyczną naklejką WOŚP w kształcie serduszka.

Chris Hemsworth jest ambasadorem Boss Bottled w kampanii "Man of Today". Jej misja polega na inspirowaniu mężczyzn, aby pokazali światu, kim są poprzez swoje czyny oraz wartości, które przyświecają im w życiu.



Thor wspiera WOŚP



Filmowy Thor udzielił niedawno wywiadu polskiej edycji magazynu "Esquire", wystąpił także na okładce magazynu dając swoje szczere poparcie największej akcji charytatywnej w Polsce, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

"Mówić, że chcesz coś zrobić to jedna rzecz, ale wcielić to w czyn to zupełnie inna sprawa. To postawa, którą wpoili mi moi rodzice oraz nastawienie, które mam nadzieję zaszczepić w moich dzieciach. To kwestia takich cech jak uczciwość i rzetelność. Warto być orędownikiem takiego przesłania" - podkreśla Chris Hemsworth.



Aktor odrobił lekcje



Maciej Gajewski, redaktor naczelny polskiej edycji magazynu "Esquire", spotkał się z aktorem w Stuttgarcie, podczas kolejnej odsłony kampanii Hugo Boss "Man of Today".

"Aktor, znany z tego, że angażuje się w akcje charytatywne, szczególnie związane z pomocą dzieciom, zaskoczył mnie swoja wiedzą na temat działalności fundacji Jurka Owsiaka - widać było, że odrobił lekcje. "Wiem, że chodzi o coś ważnego, dlatego nie obawiaj się - wezmę udział w tym pomyśle" - powiedział jeszcze zanim zaczęliśmy wywiad" - wspomina Maciej Gajewski.