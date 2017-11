Urbex History: Tajna kopalnia uranu "Podgórze"

Kto z nas nie lubi wypraw w dziewicze góry, w połączeniu z pięknymi widokami oraz obcowania z dziką przyrodą? A gdyby tak do tego dodać jeszcze eksplorację jednej z największych kopalń uranu w Polsce?

Reklama

Kopalnia Podgórze w Kowarach to druga co do wielkości kopalnia uranu w Polsce. Wydobywany uran podczas zimnej wojny służył najprawdopodobniej ZSRR do napędzania elektrowni atomowych oraz produkcji broni masowego rażenia.



Kopalnia powstała w latach 1950 - 1958 i w tym czasie wydobyto z niej 196,2 tony rudy uranowej o zawartości 0,25 procent uranu w tonie.



W latach 1971 - 1972 w niedziałającej już sztolni 19a, przygotowywano jedyne w Polsce, i czwarte na świecie inhalatorium radonowe. Otwarte w 1974r. służyło kuracjuszom aż do 1989 r.



Reklama

Pozostałości po uzdrowisku można nadal podziwiać podczas organizowanych wypraw w głąb sztolni nr 19a, która powstała w latach 50-tych XX wieku.



Sama trasa liczy sobie około 850 metrów, a podczas jej eksploracji można zobaczyć między innymi tajne mapy kopalni, narzędzia górnicze oraz największą w Polsce kolekcję szkła uranowego.

Kopalnia ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko jedną trasę, dlatego też grupa Urbex History postanowiła zbadać dokładniej co kryje się wewnątrz góry. Po przejściu standardowej trasy nie byliby sobą, gdyby nie pokazali widzom czegoś specjalnego. Dlatego też wybrali się drogą nieprzystosowaną dla turystów, czyli sztolnią nr 19.



Na filmie będzie można zobaczyć m.in. przejście 20m nad szybami o głębokości nawet do 250m, w całości wypełnionych wodą, czołganie się w błocie pomiędzy skałami lub brodzenie po kolana w wodzie.