Urbex History: W murach opuszczonej szkoły

Październik, początek jesieni kiedy to liście zaczynają tańczyć na wietrze, drzewa kołyszą się od wiatru, a cały świat zaczyna płonąć barwą kolorów. Rok szkolny nabrał już rozpędu, a studenci stają przed kolejnym ciężkim semestrem.

Niegdyś szkoła była idealnym miejscem, aby zasiewać w młodym człowieku ziarno propagandy poprzez naukę lub chwytliwe hasła, takie jak: "Dzisiaj uczniem, jutro Gagarinem".



Zdanie to nasuwa na myśl minioną epokę, w której wielu z nas żyło lub słyszało na lekcji historii. Słowa te służyły do szerzenia powszechnej indoktrynacji wśród i były tylko jednym z wielu elementów ludowej ideologii.



Grupa Urbex History chce pokazać nam szkołę, w której już nigdy nie zobaczymy bawiących się dzieci, ani nie usłyszymy bijącego dzwonka na lekcję.



Miejsce to wygląda tak, jakby czas się w nim zatrzymał, a sprzęt dydaktyczny czekał na powrót uczniów po przerwie wakacyjnej.



Powrót do szkoły zawsze budził duże emocje, które nasuwały pytanie: "Jakie nowe wyzwania będą na nas czekać?".



To samo pytanie zadała sobie ekipa eksploratorów wchodząc za mury opuszczonej już szkoły, a to co zobaczyli możecie obejrzeć w ich kolejnym filmie...