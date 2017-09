Urbex History: Wyprawa do bunkra Szatana

W lesie nieopodal miejscowości Ruda Śląska znajduje się grupa schronów obronnych zwanych „Szybem Artura” powstałych w 1934r. Należą one do obszaru warownego Śląsk a ich głównym zadaniem była osłona dróg prowadzących do Katowic oraz rejonu uprzemysłowionego przed ewentualnym atakiem. Dziś kojarzone są już zupełnie z czymś innym.

W tym roku wkroczyła w pełnoletniość owiana złą sławą krwawa historia morderstwa rytualnego w jednym z bunkrów dokonanego przez satanistów.



Mogłoby się wydawać że to scenariusz z dobrego horroru, niestety okazało się to prawdziwym wydarzeniem... Trzech eksploratorów wyruszyło w poszukiwaniu tzw. "bunkra Szatana" aby przygotować budzący dreszczyk grozy materiał.



W samym lesie znajduje się jeszcze wiele innych schronów więc dotarcie do tego właściwego sprawiło im nie lada problem.



Podczas poszukiwań w powietrzu był wyczuwalny dziwny niepokój, z którym grupa Urbex History już niejednokrotnie pokazała, że potrafi sobie poradzić.

Odnalezienie "Bunkra Szatana" nasuwa wiele pytań, a najważniejszym z nich jest: Czy ta zbrodnia musiała się wydarzyć?



Grupa Urbex History po raz kolejny zabierze was w podróż w czasie abyście mogli poczuć na własnej skórze klimat miejsca i całej wyprawy. A teraz już bez zbędnych słów...



