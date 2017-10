1 8

Na pierwszy rzut oka wygląda jak stylizowany food truck lub przyczepa campingowa. Jak zajrzymy do ośrodka, zobaczymy, że to niewielki, ale za to trzymający poziom… dom. I chociaż konstrukcja ma zaledwie 8,5 metra długości, jego wystroju nie powstydziłby się żaden miłośnik porządnego designu. W środku znajdują się m.in. dwie sypialnie, kuchnia i łazienka. Dzięki umiejętnej grze świateł – swoje robi wielkie okno w niewielkim salonie, domek sprawia wrażenie nadspodziewanie przestronnego. W połączeniu z eleganckim wykończeniem i wysokiej klasy umeblowaniem, daje to bardzo przyjemny dla oka efekt. Wygląda niepozornie. Wnętrze rzuca na kolana