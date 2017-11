1 8

Kiedy boisz się wysokości, nawet spojrzenie w dół z okna na dziesiątym piętrze może sprawić, że zakręci ci się nieprzyjemnie w głowie. Steven Peralta nie ma z tym problemów, chociaż w trakcie swoich popisów poważnie igra ze śmiercią. Steven ma 20 lat. Mieszka w North Bergen w amerykańskim stanie New Jersey. Często przyjeżdża do pobliskiego Nowego Jorku, gdzie cieszy się widokiem drapaczy chmur. Albo inaczej… Cieszy się widokiem z drapaczy chmur, a precyzyjnie rzecz ujmując lubi patrzeć w dół, wisząc na jednej ręce lub trzymając się jedynie przytwierdzonej do słupa liny. Peralta wiele ryzykuje dla tych niebezpiecznych ujęć, ale trzeba przyznać, że te kadry robią niesamowite wrażenie. Chyba, że masz lęk wysokości. W takim przypadku lepiej nie patrz na te fotografie… Za późno? Wybacz… Dla Stevena nie ma czegoś takiego, jak lęk wysokości