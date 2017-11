1 8

Wyglądem bliżej im do bezwzględnych wikingów niż do sentymentalnych wielbicieli melodramatów, ale niech to nie zmyli waszej czujności. Ci napakowani testosteronem brodacze z Kanady regularnie angażują się w różnego typu akcje charytatywne. Tym razem postanowili wspomóc działający w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador ośrodek hipoterapii Spirit Horse. Panowie, pokazując, że męskość to coś więcej niż wygląd i charakter, przebrali się za syreny na potrzeby specjalnej sesji zdjęciowej. Z dwunastu najlepszych fotografii stworzono kalendarz na 2018 rok, całkowity dochód z jego sprzedaży zasili konto ośrodka pomagającego chorym. Chylimy czoła! Cena kalendarza to 25 dolarów