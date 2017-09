5 odmian bilarda, które podbijają świat

W wieku 15 lat król Francji Ludwik XIV Słońce niezbyt dobrze czytał, ale doskonale grał w bilard. Magii tego sportu nie oparł się też kardynał Richelieu. Dziś, oprócz doskonale znanej „ósemki”, istnieją również inne odmiany bilarda, w które grają pasjonaci na całym świecie.

Sporty bilardowe nie zyskały dotąd w Polsce zbyt dużej popularności. Wciąż wielu z nas utożsamia je po prostu z amerykańską "ósemką", w którą okazjonalnie grywa się w klubach. A przecież bilard to kilkadziesiąt ciekawych odmian o różnorodnej, czasem zaskakującej specyfice! Rosnąca liczba klubów bilardowych powstających w dużych miastach świadczy jednak o stopniowym odkrywaniu tej gry na nowo. Być może w niedalekiej przyszłości na Światowych Igrzyskach Sportowych, w finałowych pojedynkach snookera, "dziewiątki" czy karambolu będziemy mogli obserwować Polaków.



1. Dziewiątka, czyli ulubiony bilard Amerykanów



Jedną z odmian bilarda jest "dziewiątka". Od klasycznej wersji różni się przede wszystkim ilością bil oraz kolejnością ich wbijania. Oprócz rozgrywającej białej bili potrzebne są bile kolorowe, ponumerowane od 1 do 9, ułożone na początku gry w charakterystyczny romb. Celem całej rozgrywki jest umieszczenie w łuzie bili nr 9. Bile wbija się kolejno, zaczynając od najniższego numeru. Każde poprawne wbicie bili uprawnia do następnego uderzenia.



Ciekawostka: Podobnie jak w "ósemce" czy snookerze również w "dziewiątce" obowiązuje zasada trzech fauli: zawodnik przegra, jeśli w jednej partii wykona 3 faule z rzędu. Po drugim faulu powinien jednak otrzymać od sędziego ostrzeżenie i wskazówkę, dotyczącą prawidłowego zagrania.



2. Nie tylko dla dwóch graczy - "czternaście plus jeden" (straight pool)

"Czternaście plus jeden" to odmiana bilarda popularna w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych krajach Azji, np. w Japonii lub na Filipinach. W rozgrywce może brać udział dwóch zawodników lub dwie drużyny. Do gry służy 15 kolejno ponumerowanych bil oraz biała bila rozgrywająca. Ich numery nie mają żadnego znaczenia, kolejność wbijania jest całkowicie dowolna. Zawodnicy przed uderzeniem deklarują jednak, którą bilę uderzą i do której łuzy wpadnie. Każde trafienie zgodne z deklaracją daje graczowi 1 punkt.



Wbicie czternastu bil oznacza, że wracają one na stół. Układa się je w trójkącie, pozostawiając wolny szczyt. Piętnasta, ostatnia bila, pozostaje na swoim miejscu i staje się celem graczy. Zawodnicy starają się wbić ją do łuzy, uderzając bilą rozgrywającą w ułożony wcześniej trójkąt. Profesjonalne turnieje rozgrywane są do 100 lub 150 punktów, jednak zazwyczaj gra się do 20 lub 50.



Ciekawostka: Gracz w "czternaście plus jeden" może otrzymać punkty minusowe. Dzieje się tak, gdy faul zaliczy zawodnik mający 0 punktów.



3. Snooker - droga do sławy?

Tegoroczne Światowe Igrzyska Sportowe "The World Games Wrocław 2017" pokazały, że zainteresowanie sportami bilardowymi w naszym kraju stale rośnie. Być może również snooker doczeka się u nas swojej "złotej ery". Póki co sport ten pokochali Brytyjczycy. Potwierdzili to zdobywając we Wrocławiu 2 pierwsze miejsca w finale snookera: zwycięzcą został Kyren Wilson, a tuż za nim uplasował się Ali Carter.



- Snooker jest widowiskową grą i przyjemnie ogląda się zmagania zawodników, ale trudniej samemu spróbować sił w tej odmianie bilarda. Przede wszystkim dlatego, że tylko nieliczne kluby posiadają profesjonalny stół do snookera, który jest większy od standardowego stołu bilardowego z zauważalnie mniejszymi łuzami. Zanim zacznie się przygodę ze snookerem warto mieć już pewną wprawę w rozgrywaniu bil na stole, ponieważ precyzyjne uderzenia i przewidywanie kilku ruchów do przodu są w tej grze kluczowe. Profesjonalne mecze przypominają czasem grę w szachy, ponieważ zawodnicy kilkukrotnie okrążają stół, rozważając w myślach kilka alternatywnych uderzeń. Nie jest to gra dla każdego, ale każdy fan bilarda powinien choć raz jej spróbować, aby poczuć jej magię. Chcąc lepiej poznać zasady snookera, można zagrać w wirtualną wersję tej gry na komputerze, tablecie lub smartfonie - mówi Michał Ziółkowski, Marketing Manager z firmy GameDesire.



Na czym polega ta odmiana bilarda? Do gry służą 22 bile: 6 kolorowych, 15 czerwonych i biała bila rozgrywająca. Rundy, podobne do siatkówkowych setów, noszą nazwę frame’ów. Ich liczba jest z góry ustalona (np. 15). Zadaniem gracza jest zebranie jak największej ilości punktów za wbite do łuz bile. Każda czerwona bila umieszczona w kieszeni to 1 punkt oraz możliwość uderzenia w bile kolorowe. Te punktowane są w zależności od koloru, np. za wbicie zielonej zawodnik dostaje 3 punkty, a za wbicie czarnej - 7 punktów. Po każdej prawidłowo wbitej kolorowej bili, wbija się bilę czerwoną. Bile kolorowe, w przeciwieństwie do czerwonych, po wbiciu do kieszeni wracają na stół. Następnie (po wbiciu ostatniej czerwonej bili ze stołu) są kolejno umieszczane w łuzach. W czasie jednego podejścia do stołu (jednego breaka) zawodnik może zdobyć maksymalnie 147 punktów.



Ciekawostka: Snooker jest bardzo popularny w Chinach. Mistrzowie w tej odmianie bilarda mają tam status gwiazd. Pierwszą partię snookera rozegrano jednak w Indiach, bilami wykonanymi z kości słoniowej.



4. Bilard na stole bez łuz - karambol



Najmniej znaną, choć niezwykle interesującą odmianą bilarda jest karambol. Polska na nieco szersza skalę poznała ten sport dzięki The World Games 2017. Zyskał on sporo sympatyków, co miało swoje odzwierciedlenie we frekwencji na trybunach w czasie finałowego pojedynku.



Na stole do karambolu umieszcza się 3 bile: białą, białą z kropką, tzw. bilę pikową (czasami zamiast niej stosuje się bilę żółtą) oraz czerwoną. Są one znacznie większe niż bile standardowo stosowane w snookerze czy "dziewiątce". Każda z nich waży ok 200 g. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów, które są przyznawane za zderzenia. Stół do karambolu nie ma bowiem łuz.



Ciekawostka: Nowoczesne stoły karambolowe wyposażone są w podgrzewaną elektryczną płytę. Dzięki niej włosie płótna ustawia się "na sztorc", przez co bile poruszają się bardzo szybko.



5. Siła koloru - Blackball

Do gry w blackball wykorzystuje się 15 bil, podzielonych na dwie, siedmiobilowe grupy, które wyraźnie różnią się od siebie kolorem (np. żółte i czerwone). Dodatkowa, piętnasta bila ma kolor czarny. Każdy z zawodników (lub zespołów) dąży do umieszczenia w łuzach bil ze swojej grupy kolorystycznej, a następnie: prawidłowego wbicia czarnej bili. Co ciekawe, bile nie muszą być numerowane, gdyż gracze nie deklarują, w które z nich uderzą.



Ciekawostka: Międzynarodowe zasady gry w blackball wydały dwa konkurencyjne organy normalizacyjne: World Eightball Pool Federation (WEPF) i World Pool-Billiard Association (WPA).



