Golenie oczu. Najbardziej przerażająca usługa, jaką zobaczysz

Nie wszyscy są w stanie spokojnie patrzeć na pracę, którą wykonuje się w tym barber shopie. Xiong Gaowu znany jest z tego, że przy pomocy niezwykle ostrej brzytwy czyści swoim klientom... oczy.

Zdjęcie Xiong Gaowu ma 40-letnie doświadczenie w swym nietypowym zawodzie /East News

62-letni mieszkaniec miasta Chengdu jest znaną postacią w swojej branży. Z zawodu jest fryzjerem, lecz jego specjalność to najbardziej przerażająca usługa, o jakiej słyszałeś: czyszczenie oczu przy pomocy brzytwy.



Pracę tę wykonuje od czterdziestu lat i co ciekawe - wciąż nie narzeka na brak klientów. Oczywiście można zamówić u niego golenie i strzyżenie, ale wielu gości jego małego zakładu prosi dodatkowo o słynną usługę premium.



Cała ceremonia wygląda przerażająco. Klient siada w fotelu, otwiera szeroko oczy i nieruchomieje, a Xiong Gaowu przystępuje do pracy. Perfekcyjnie naostrzoną i zdezynfekowaną brzytwę kieruje w stronę gałki ocznej i wewnętrznej strony powieki, po czym wprawnymi ruchami oczyszcza tę przestrzeń z kurzu i innych zanieczyszczeń, jakie niesie za sobą życie w Chengdu. A trzeba wiedzieć, że jest to jedno z chińskich miast, które od lat zmaga się z problemem gigantycznego smogu.



Gdy już gałka oczna, a także górna i dolna powieka zostaną delikatnie oczyszczone, chiński barber funduje swoim klientom swoistą oczu kąpiel, wykorzystując do tego całą zawartość buteleczki kropel, za którą do usługi dolicza 10 Juanów (ok 5 złotych).



Zdjęcie Każdy błąd szefa zakładu może mieć katastrofalne skutki / East News

Wprawna ręka szefa to gwarancja dobrze wykonanej roboty. Xiong Gaowu chwali się, że przez 40 lat pracy nie popełnił ani jednego błędu, co jest nie lada wyczynem. W końcu każdego dnia stąpa on po bardzo kruchym lodzie, niczym saper. Jeden nieostrożny ruch grozi tutaj ślepotą, bądź w najlepszym razie poważnym uszkodzeniem oka.

Co istotne, usługę czyszczenia oczu brzytwą mogą zamówić jedynie klienci po trzydziestym roku życia. Xiong twierdzi bowiem, że młodsi ludzie nie mają zanieczyszczeń w oczach i nie potrzebują korzystać z jego usług. Zapewnia również, że każdy z klientów potraktowanych brzytwą zauważał błyskawiczną poprawę.

Mimo tych zapewnień i dużego uznania, jakie mamy dla pracy chińskiego mistrza brzytwy, to przy jakichkolwiek problemach ze wzrokiem, wolelibyśmy jednak skorzystać z bardziej konwencjonalnych metod.



Zdjęcie Trzeba przyznać, że zakład nie należy do luksusowych / East News

Zdjęcie Usługę "premium" mogą zamówić tylko klienci po trzydziestce / East News

Zdjęcie Przygotowanie brzytwy odbywa się w tradycyjny sposób / East News