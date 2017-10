Juan Rekers: Masz go za zbira? Będziesz bardzo zaskoczony!

Wygląda jak napompowany, wydziarany Święty Mikołaj, który zszedł na złą drogę. Jednak tego gościa nie warto oceniać powierzchownie. Przed wami Juan Rekers, atleta, siłacz i niesamowity trener personalny.

Reklama

Holendrem w ostatnich tygodniach zachwycił się cały świat. Nic dziwnego, bowiem już same zdjęcia, które publikuje na Instagramie robią ogromne wrażenie. Wielu porównuje go do Świętego Mikołaja, który zamiast rozwozić prezenty - ćwiczy na siłowni. Inni twierdzą, że tak wygląda wiking XXI-wieku. Jednak wszystko to jedynie pozory. Tak naprawdę Juan jest gościem o złotym sercu, który pomaga innym.



Opracowany przez niego zestaw treningów dedykowany jest bowiem osobom z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. Rekers nazywa go przewrotnie FAT, który tym razem nie znaczy "gruby", lecz tłumaczy się jako "Fitness As Therapy", czyli fitness jako terapia.



"Moje narzędzie wprowadza dyscyplinę, determinację i równowagę ciała i duszy. Jest idealne, by zabić niepokój, czy też chaotyczne myśli" - tłumaczy Rekers.



Sam mówi o sobie, że buduje mosty do ukochanych przyjaciół z zaburzeniami umysłowymi, bowiem ci wyjątkowi i niezwykle wrażliwi ludzie wymagają szczególnego podejścia.



Brodaty siłacz w swoim przekazie i codziennym życiu dużo uwagi poświęca zjawisku autyzmu. Wtajemniczeni mówią, że to dlatego, że na autyzm cierpi jego dziecko. Stąd w Rekersie poczucie misji niesienia pomocy dotkniętym tą chorobą.



Sam przyznaje, że również nie jest wolny od zaburzeń. Jednak twierdzi, że jego ADHD jest jego błogosławieństwem i przyniosło mu wiele kreatywności, energii, przedsiębiorczości i wrażliwości. Wyznaje, że ma także osobowość typu borderline, jednak nie skarży się, za to podkreśla, że dzięki temu jego życie jest niczym roller-coaster. Brakuje w nim nudnych momentów.



Wszystkim, których zainteresowała postać Juana Rekersa, polecamy obserwowanie jego konta na Instagramie. To niesamowite, jak dużo ciepła, optymizmu i życzliwości może płynąć od wielkiego, brodatego gościa o aparycji zbira. Jeśli książkowy czuły barbarzyńca miałby istnieć naprawdę, to chyba już wiemy, kto jest jego wcieleniem...